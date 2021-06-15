Долой пешеходов. Как в Екатеринбурге изменят мост на Малышева

Сегодня, 15 июня, Евгений Куйвашев осмотрел объекты благоустройства в Екатеринбурге. Во время своей прогулки по городу он оценил, как ведется ремонт Исторического сквера, где во время Универсиады будет находиться фан-зона. Здесь еще предстоит переделать тротуар, уложить рулонные газоны (которые так не любят орнитологи), обустроить пандусы и заменить бортовые камни и некоторые скульптуры.

Власти побывали и на стройплощадке Ледовой Арены. Этот объект - единственный в Свердловской области, соответствует требованиям 12 международных спортивных федераций, вместимость арены - до 15 тысяч зрителей.

Неподалеку реконструируют правый и левый берега Исети (от Куйбышева до Декабристов): здесь появятся дорожки, различные скульптуры, место озеленят. Вдоль реки установят велосипедную дорожку, длиной 4 километра. Одно из важных обновлений: набережную на Исети могут также расширить.