Долой пешеходов. Как в Екатеринбурге изменят мост на Малышева

Сегодня, 15 июня, Евгений Куйвашев осмотрел объекты благоустройства в Екатеринбурге. Во время своей прогулки по городу он оценил, как ведется ремонт Исторического сквера, где во время Универсиады будет находиться фан-зона. Здесь еще предстоит переделать тротуар, уложить рулонные газоны (которые так не любят орнитологи), обустроить пандусы и заменить бортовые камни и некоторые скульптуры.
Власти побывали и на стройплощадке Ледовой Арены. Этот объект - единственный в Свердловской области, соответствует требованиям 12 международных спортивных федераций, вместимость арены - до 15 тысяч зрителей.
Неподалеку реконструируют правый и левый берега Исети (от Куйбышева до Декабристов): здесь появятся дорожки, различные скульптуры, место озеленят. Вдоль реки установят велосипедную дорожку, длиной 4 километра. Одно из важных обновлений: набережную на Исети могут также расширить.
Мы должны расширять зону благоустройства, зону комфортного пребывания человека. Эти аттракционы и, скажем так, не совсем понятные увлечения растворятся, когда проблема будет решена. Люди все равно находятся в замкнутом пространстве, это скопление людей, и этот узел обязательно надо разрубать.
Решается вопрос и об обновлении моста на Малышева. Власти намерены расширить его до пяти полос, а вот урбанист Илья Варламов проект уже раскритиковал. Дорогу увеличат с 10 до 14 метров, а пешеходную дорожку уберут и вовсе. Вместо нее над рекой появится еще один мост. А под ним - туннель, приступят к реконструкции моста только в 2024.
Посмотрел губернатор и на ремонт улицы Горького (от Карла Маркса до Куйбышева). Под улице перетянут и обновят подземные коммуникации, установят новые светофоры. Пока что работы не отстают от графика, как на Викулова.
- В Екатеринбурге могут убрать все заборы. Мэрии они тоже не нравятся.
- Когда же уберут внешние трибуны "Екатеринбург-Арены".
- Парк "Зеленая роща" снова будут ремонтировать. Пешеходные дорожки не прожили и года из-за дождей.
- В Екатеринбурге продолжается битва бабушек с УК за скамейки во дворе. Чем закончилась история, читайте в материале НАШЕЙ.
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