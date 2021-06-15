Долой пешеходов. Как в Екатеринбурге изменят мост на Малышева

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48321

А также набережную и Исторический сквер.

Сегодня, 15 июня, Евгений Куйвашев осмотрел объекты благоустройства в Екатеринбурге. Во время своей прогулки по городу он оценил, как ведется ремонт Исторического сквера, где во время Универсиады будет находиться фан-зона. Здесь еще предстоит переделать тротуар, уложить рулонные газоны (которые так не любят орнитологи), обустроить пандусы и заменить бортовые камни и некоторые скульптуры.


Власти побывали и на стройплощадке Ледовой Арены. Этот объект - единственный в Свердловской области, соответствует требованиям 12 международных спортивных федераций, вместимость арены - до 15 тысяч зрителей.


Неподалеку реконструируют правый и левый берега Исети (от Куйбышева до Декабристов): здесь появятся дорожки, различные скульптуры, место озеленят. Вдоль реки установят велосипедную дорожку, длиной 4 километра. Одно из важных обновлений: набережную на Исети могут также расширить.

Мы должны расширять зону благоустройства, зону комфортного пребывания человека. Эти аттракционы и, скажем так, не совсем понятные увлечения растворятся, когда проблема будет решена. Люди все равно находятся в замкнутом пространстве, это скопление людей, и этот узел обязательно надо разрубать.

Заявил губернатор на обходе.

Решается вопрос и об обновлении моста на Малышева. Власти намерены расширить его до пяти полос, а вот урбанист Илья Варламов проект уже раскритиковал. Дорогу увеличат с 10 до 14 метров, а пешеходную дорожку уберут и вовсе. Вместо нее над рекой появится еще один мост. А под ним - туннель, приступят к реконструкции моста только в 2024.


Посмотрел губернатор и на ремонт улицы Горького (от Карла Маркса до Куйбышева). Под улице перетянут и обновят подземные коммуникации, установят новые светофоры. Пока что работы не отстают от графика, как на Викулова.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48321

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined