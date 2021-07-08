Движение транспорта на важном перекрестке Екатеринбурга откроют только к осени

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Подрядчики затянули с ремонтом.

Как стало известно сегодня, 8 июля, перекресток Посадская - Белореченская в центре Екатеринбурга откроют только к 22 августа. Подрядчик не успевает закончить работы по строительству тепломагистрали, поэтому закрытие движения - продлили. Напоминаем, именно из-за этого ремонта изменили схемы движения двух автобусов №18 (теперь №58) и №21 (ныне - №59) и троллейбуса №7.

Закрыли злосчастное место еще 7 июня.

Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" продлила закрытие движения транспорта на перекрестке улиц Посадской и Белореченской до 22 августа 2021 года. Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства.

Сообщили НАШЕЙ в мэрии Екатеринбурга.

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