Как стало известно сегодня, 8 июля, перекресток Посадская - Белореченская в центре Екатеринбурга откроют только к 22 августа. Подрядчик не успевает закончить работы по строительству тепломагистрали, поэтому закрытие движения - продлили. Напоминаем, именно из-за этого ремонта изменили схемы движения двух автобусов №18 (теперь №58) и №21 (ныне - №59) и троллейбуса №7.
Закрыли злосчастное место еще 7 июня.
Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" продлила закрытие движения транспорта на перекрестке улиц Посадской и Белореченской до 22 августа 2021 года. Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства.
- Обо всех изменениях в нумерации общественного транспорта, продлении маршрутов можно узнать в НАШЕЙ заметке. Сохраняйте в закладки!
- Не забываем, что 25 июля нас ждет транспортный коллапс. В центре полностью закроют движение трамваев.
- Также публикуем полную карту всех перекрытий в городе.
- Потеряли телефон или оставили сумку? Как найти забытую вещь в общественном транспорте (автобусах, метро, и даже на вокзале).
- Скоро снова встанем в пробку! В этом году начнется строительство развязки у "Калины". НАША узнала, как там будут перекрывать дороги.
- Подрядчик не правился и бросил полуразрушенные улицы Екатеринбурга на произвол судьбы. Кто теперь займется их ремонтом?
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