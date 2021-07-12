Евгений Куйвашев отчитал подрядчика за утренние пробки в Екатеринбурге

Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя.