Евгений Куйвашев отчитал подрядчика за утренние пробки в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге, 12 июля, дорожники перекрыли половину моста на Луганской - Объездной (Кольцовский тракт). Утром город-миллионник встал в многокилометровую пробку по пути на Россельбан, которую, видимо, заметил даже губернатор Свердловской области. Евгений Куйвашев решил посмотреть, как ведутся работы в онлайн. И, к своему удивлению, не увидел на участке ни одного рабочего! А теперь компанию-застройщика ждет серьезный выговор.
Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя.
Ремонт моста начался 10 мая, но изначально закрывали только один выезд. А сегодня, 12 июля, полностью перекрыли проезд к аэропорту "Кольцово". И это - неизбежность, строители меняют деформационные швы, ремонтируют пути водоотведения, тротуар, ограждения и меняют асфальт и бетонное покрытие. Закончится ремонт этого участка не раньше, чем в середине сентября. В следующем году работы начнутся на противоположной части дороги.
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