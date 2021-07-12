Евгений Куйвашев отчитал подрядчика за утренние пробки в Екатеринбурге

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48631

Губернатор не увидел ни одного рабочего на перекрытом участке улицы. Ай-ай-ай!

Сегодня в Екатеринбурге, 12 июля, дорожники перекрыли половину моста на Луганской - Объездной (Кольцовский тракт). Утром город-миллионник встал в многокилометровую пробку по пути на Россельбан, которую, видимо, заметил даже губернатор Свердловской области. Евгений Куйвашев решил посмотреть, как ведутся работы в онлайн. И, к своему удивлению, не увидел на участке ни одного рабочего! А теперь компанию-застройщика ждет серьезный выговор.

Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя.

Рассказал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Ремонт моста начался 10 мая, но изначально закрывали только один выезд. А сегодня, 12 июля, полностью перекрыли проезд к аэропорту "Кольцово". И это - неизбежность, строители меняют деформационные швы, ремонтируют пути водоотведения, тротуар, ограждения и меняют асфальт и бетонное покрытие. Закончится ремонт этого участка не раньше, чем в середине сентября. В следующем году работы начнутся на противоположной части дороги.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48631

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined