Екатеринбуржцы выступили против гастрорынка на месте гостиницы "Дели"

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48626

Самый большой недострой в центре города уже начали сносить.

В Екатеринбурге начали сносить самый большой недострой в центре города - гостиницу "Дели" на Куйбышева, 36. В прошлом году ее владельцем стала АО "Ледовая Арена", дочерняя компания "УГМК". Планировалось построить многоуровневый паркинг, но теперь на этом месте будет одноэтажный гастрорынок с фуд-кортом и парковкой. Заброшенное здание простояло недостроенном виде 25 лет. Олег Букин, руководитель организации "Хронотоп", занимающийся защитой памятников, поделился с НАШЕЙ своим мнением по поводу недостроя.

Гостиница меня не интересует, а больше волнует судьба усадьбы Харитонова - Расторгуева, которое пострадало из-за дождей и строительства дорог рядом.

Пояснил Олег Букин.

Также Букин отметил, что против строительства торгового центра на месте гостиницы. В пресс-службе компании "УГМК" ранее заявляли, что значительная часть здания не пригодна для дальнейшей работы. К сносу здания приступили 9 июля.


Напомним историю уже полюбившегося многим недостроя. Изначально планировалось построить здесь пятизвездочный отель. Строительство гостиницы «Дели» было начато в 1995 году, но в 1997 пришлось приостановить работу, застройщик просчитался со стоимостью материалов. Денег не хватило. В 2011 году гостиницу выкупила компания ТДЦ "Мегаполис". Но и после этого она никак не преобразовалась. В итоге здание послужило площадкой для баннеров и рисунков.

Фото:  
Опрос
А вы согласны с тем, что здание надо снести и построить на его месте гастрорынок? Пишите в комментариях к новости!

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48626

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined