В Екатеринбурге начали сносить самый большой недострой в центре города - гостиницу "Дели" на Куйбышева, 36. В прошлом году ее владельцем стала АО "Ледовая Арена", дочерняя компания "УГМК". Планировалось построить многоуровневый паркинг, но теперь на этом месте будет одноэтажный гастрорынок с фуд-кортом и парковкой. Заброшенное здание простояло недостроенном виде 25 лет. Олег Букин, руководитель организации "Хронотоп", занимающийся защитой памятников, поделился с НАШЕЙ своим мнением по поводу недостроя.
Гостиница меня не интересует, а больше волнует судьба усадьбы Харитонова - Расторгуева, которое пострадало из-за дождей и строительства дорог рядом.
Также Букин отметил, что против строительства торгового центра на месте гостиницы. В пресс-службе компании "УГМК" ранее заявляли, что значительная часть здания не пригодна для дальнейшей работы. К сносу здания приступили 9 июля.
Напомним историю уже полюбившегося многим недостроя. Изначально планировалось построить здесь пятизвездочный отель. Строительство гостиницы «Дели» было начато в 1995 году, но в 1997 пришлось приостановить работу, застройщик просчитался со стоимостью материалов. Денег не хватило. В 2011 году гостиницу выкупила компания ТДЦ "Мегаполис". Но и после этого она никак не преобразовалась. В итоге здание послужило площадкой для баннеров и рисунков.
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