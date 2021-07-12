Также Букин отметил, что против строительства торгового центра на месте гостиницы. В пресс-службе компании "УГМК" ранее заявляли, что значительная часть здания не пригодна для дальнейшей работы. К сносу здания приступили 9 июля.

Напомним историю уже полюбившегося многим недостроя. Изначально планировалось построить здесь пятизвездочный отель. Строительство гостиницы «Дели» было начато в 1995 году, но в 1997 пришлось приостановить работу, застройщик просчитался со стоимостью материалов. Денег не хватило. В 2011 году гостиницу выкупила компания ТДЦ "Мегаполис". Но и после этого она никак не преобразовалась. В итоге здание послужило площадкой для баннеров и рисунков.