В Екатеринбурге 12-этажное общежитие превратилось в итальянский арт-объект

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Его посвятили экологии.

В Екатеринбурге сегодня, 21 июля, итальянский художник Роберто Кирреда закончил работу над огромным арт-объектом. Кампус Уральского института управления – филиала РАНХиГС стал одной из площадок международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

Я люблю и уважаю природу, и через свои работы пытаюсь привлечь внимание людей к ее проблемам.

рассказал Роберто Кирреда.

Огромное граффити, посвященное экологии, заняло всю стену 12-этажного дома на 8 марта, 70. Размер работы составил целых 500 квадратных метров! На фасаде здания общежития художник изобразил таяние ледников в Антарктиде во время глобального потепления, которое появилось из-за вредных выбросов в атмосферу.


Совместная команда уличных художников из России и Италии трудилась пять дней. Автор изображения – один из всемирно известных художников сферы городского искусства итальянец Роберто Кирреда. Он впервые посетил Россию.

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