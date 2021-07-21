В Екатеринбурге 12-этажное общежитие превратилось в итальянский арт-объект

Огромное граффити, посвященное экологии, заняло всю стену 12-этажного дома на 8 марта, 70. Размер работы составил целых 500 квадратных метров! На фасаде здания общежития художник изобразил таяние ледников в Антарктиде во время глобального потепления, которое появилось из-за вредных выбросов в атмосферу.

Совместная команда уличных художников из России и Италии трудилась пять дней. Автор изображения – один из всемирно известных художников сферы городского искусства итальянец Роберто Кирреда. Он впервые посетил Россию.

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