Художник из Краснодара порадовал екатеринбуржцев граффити с лошадкой

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В рамках фестиваля STENOGRAFFIA Георгий Куринов создал новый арт-объект с необычным смыслом. Смотрим!

На одной из стен города Екатеринбурга появилось изображение лошади. Арт-объект расположен в центре города, на ул. 8 марта 7 и занимает всю стену многоэтажного дома. Автором граффити является краснодарский художник Георгий Куринов, работающий под псевдонимом GOOZE. Работу он назвал «Манифест о свободе и несвободе».


Автор отметил, что лошадь воплощает двойственный образ: это вольное животное, которое при этом символизирует рабочую силу.

Мне хочется отразить чувство, когда внутри закипает ощущение огромной свободы и хочется резко что-то поменять. Но по какой-то неведомой причине, ввиду определенных обстоятельств ты не можешь это реализовать – как будто на месте топчешься, как мустанг.

Прокомментировал свою картину автор.

Георгий ранее участвовал в фестивале STENOGRAFFIA с проектами «Хамелеон» в Екатеринбурге в 2016 и «Наутилус» в Омске в 2018 году. Свои идеи в работах художник воплощает через образы животных и фантастических созданий, а свой стиль называет кэнописью – «живописью в граффити» (от англ. can – «баллончик с краской»).


STENOGRAFFIA – один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России. Летом 2021 года фестиваль проходит 12 раз. В июле в Екатеринбурге фестиваль посетят художники из Аргентины, Италии, Финляндии, Германии и Греции.

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