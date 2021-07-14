Художник из Краснодара порадовал екатеринбуржцев граффити с лошадкой

На одной из стен города Екатеринбурга появилось изображение лошади. Арт-объект расположен в центре города, на ул. 8 марта 7 и занимает всю стену многоэтажного дома. Автором граффити является краснодарский художник Георгий Куринов, работающий под псевдонимом GOOZE. Работу он назвал «Манифест о свободе и несвободе».

Автор отметил, что лошадь воплощает двойственный образ: это вольное животное, которое при этом символизирует рабочую силу.