В Екатеринбурге художники спасли граффити от коммунальщиков

В Екатеринбурге команда уличных художников спасла старое граффити от коммунальщиков. Арт-объект находился на стене здания, которое признали памятником архитектуры. Управляющая компания не могла приступить к ремонту и покраске стен дома - жалко было испортить рисунок. Сегодня, 19 июля, художники Hot Singles in Your Area перенесли граффити с дома на проспекте Ленина 52/1 на офисное здание УК "ЖКХ Октябрьского района" на Сони Морозовой, 190.

Ночью авторы нарисовали клетку, которая имитирует слой прозрачности из программы Photoshop, тем самым «вырезав» композицию с поверхности здания.