В Екатеринбурге художники спасли граффити от коммунальщиков

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И тем самым помогли им же начать ремонт дома- памятника архитектуры.

В Екатеринбурге команда уличных художников спасла старое граффити от коммунальщиков. Арт-объект находился на стене здания, которое признали памятником архитектуры. Управляющая компания не могла приступить к ремонту и покраске стен дома - жалко было испортить рисунок. Сегодня, 19 июля, художники Hot Singles in Your Area перенесли граффити с дома на проспекте Ленина 52/1 на офисное здание УК "ЖКХ Октябрьского района" на Сони Морозовой, 190.


Ночью авторы нарисовали клетку, которая имитирует слой прозрачности из программы Photoshop, тем самым «вырезав» композицию с поверхности здания.

Граффити перенесли, чтобы местному ЖЭКу было проще его закрасить. Решили хоть как-то помочь, а то сотрудники управляющей уже давно не могут добраться до этого здания. Это и послужило поводом принести граффити им прямо ко входу.

Рассказали НАШЕЙ в команде Hot Singles in Your Area.

Команда рассказала, что хоть тон акции ироничный, в самом посыле нет ничего смешного. Множество памятников архитектуры находятся в ужасном состоянии. Эту проблему они хотят донести до людей.


Ранее ребята уже создавали несколько громких проектов в Екатеринбурге: вырезанный москвич CTRL+X, забор "Can’t Place This Here", дорожный знак "Если ты ждал знак, то вот он", и другие шуточные арт-объекты.

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