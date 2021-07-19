В Екатеринбурге художники спасли граффити от коммунальщиков

В Екатеринбурге команда уличных художников спасла старое граффити от коммунальщиков. Арт-объект находился на стене здания, которое признали памятником архитектуры. Управляющая компания не могла приступить к ремонту и покраске стен дома - жалко было испортить рисунок. Сегодня, 19 июля, художники Hot Singles in Your Area перенесли граффити с дома на проспекте Ленина 52/1 на офисное здание УК "ЖКХ Октябрьского района" на Сони Морозовой, 190.
Ночью авторы нарисовали клетку, которая имитирует слой прозрачности из программы Photoshop, тем самым «вырезав» композицию с поверхности здания.
Граффити перенесли, чтобы местному ЖЭКу было проще его закрасить. Решили хоть как-то помочь, а то сотрудники управляющей уже давно не могут добраться до этого здания. Это и послужило поводом принести граффити им прямо ко входу.
Команда рассказала, что хоть тон акции ироничный, в самом посыле нет ничего смешного. Множество памятников архитектуры находятся в ужасном состоянии. Эту проблему они хотят донести до людей.
Ранее ребята уже создавали несколько громких проектов в Екатеринбурге: вырезанный москвич CTRL+X, забор "Can’t Place This Here", дорожный знак "Если ты ждал знак, то вот он", и другие шуточные арт-объекты.
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