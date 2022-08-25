В Екатеринбурге проходит суд над Ройзманом

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Результаты станут известны после 19.00.

Сегодня, 25 августа, в Екатеринбурге проходит заседание суда по делу экс-мэра Евгения Ройзмана. Напомним, его задержали за дискредитацию ВС РФ.


На данный момент следователь не просит отправить Ройзмана в СИЗО, а лишь ввести запрет определенных действий до 29 сентября. А именно:

  • покидать пределы жилого помещения в период с 0:00 до 23:59.
  • посещать публичные места и мероприятия
  • общаться без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, с любыми лицами, за исключением своего защитника, сотрудников органа предварительного следствия и контролирующего органа, а также близких родственников, круг которых определён законом
  • использовать любые средства связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Евгений Ройзман и его адвокат не согласны с предложенной мерой пресечения.

— Я откровенно против. Даже в СИЗО у меня было бы больше возможностей, — цитирует Ройзмана Е1.RU.

Постановление о мере пресечения Евгению Ройзману огласят в 19.00.


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