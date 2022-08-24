В Екатеринбурге задержали экс-мэра Евгения Ройзмана

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У него проходят обыски.

В Екатеринбурге задержали бывшего мэра Евгения Ройзман. Политика задержали рано утром 24 августа. Ему вменяют 280.3 УК «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».


Обыски начали проводить в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. На месте заметили сотрудников Главного управления противодействия экстремизму МВД России и центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.


О задержании подтвердил сам политик. Он выкрикнул об этом из окна.


Напомним, Ройзмана уже признали виновным в дискредитации вооруженных сил РФ.


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