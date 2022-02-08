В Екатеринбурге сократилось время перевода детей в новый детсад

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Теперь вместо 30 дней придётся ждать всего несколько минут.

Департамент образования администрации Екатеринбурга сообщил, что жители города смогут ускорить перевод детей из одного детского сада в другой. Эта процедура вместе 30 дней будет занимать всего 5-10 минут.

— Для жителей Екатеринбурга, у кого есть необходимость перевести ребёнка из одного детсада в другой, процедура перевода упростится. Раньше нужно было ждать ответ о наличии свободного места 30 дней, сейчас это займёт от 5 до 10 минут, — сообщил департамент образования в соцсетях.

Горожане смогут получить информацию о свободных местах в 10 детсадах и двух районах города. При наличии свободного места родитель сможет забронировать его на 6 рабочих дней: три дадут на отчисление из предыдущего детсада, ещё три — на зачисление в новый. Воспользоваться услугой нового электронного сервиса «Перевод в ДОО» можно на официальном сайте мэрии.


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