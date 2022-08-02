В екатеринбургских больницах снова вводят масочный режим

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Причина - рост заболеваемости ковидом.

В больницы Екатеринбурга возвращают масочный режим. Причина - рост заболеваемости коронавирусом.

— Увеличилось число случаев заболевания среди взрослого населения коронавирусом. Масочный режим ввели на законодательном уровне не только по Свердловской области, но и по всей России. В сентябре ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом, — рассказал "Момента" источник.

Маски обязательны и для сотрудников медучреждений, и для пациентов. По словам специалистов, принятие таких мер связывают с окончанием отпусков и возвращением населения на рабочие места.


Напомним, в начале июня в Свердловской области был полностью отменен масочный режим.


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