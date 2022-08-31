В Первоуральске мужчина «заминировал» отдел полиции

В Первоуральске пьяный 46-летний мужчина позвонил в отдел городской полиции и сказал, что он якобы заминирован.

К отделу съехались оперативные службы, в том числе спасатели и взрывотехники. Всех сотрудников эвакуировали, но специалисты не нашли на территории ничего опасного.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражи 46-летний житель поселка Новоуткинск. Мужчина признался, что из хулиганских побуждений совершил звонок, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, — рассказал глава пресс-служб ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В доме с ним живет пожилая мать. Она не знала о звонке сына. Однако подтвердила, что он злоупотребляет алкоголем. Мужчина находится изоляторе временного содержания.



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