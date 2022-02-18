В Росстате определили наиболее подорожавшие за год продукты

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В среднем товары подорожали по стране на 11,1%.

В январе 2022 года в Росстате установили «окончательный» годовой уровень инфляции в России — 8,39%. По итогам января потребительские цены достигли шестилетнего максимума и выросли на 8,73% по сравнению с прошлогодним январем, а 15 февраля Центробанк заявил о продовольственной инфляции в январе в 11,1%.


Практически все продукты выросли в цене. В среднем — на 11,09%. Больше всего подрожала капуста. Кроме того, в топ-5 антирейтинга вошли вошли картофель, курица, лук и рыба.


Однако есть товар, который сумел за год даже подешеветь на 5,32%. Ими оказались яблоки.

— Есть мировые тенденции, из-за которых все дорожает во всем мире, но у нас есть свои особенности. У нас в корне инфляции лежит чрезмерно высокий уровень монополизации. В последние лет 10 у нас довольно сильно концентрируется агропродовольственный сектор, что означает активность так называемой низовой инфляции. Недостаток конкуренции, высокий уровень монополизации в этих сферах точно не будет способствовать снижению уровня цен и даже замедлению инфляции, - цитирует доцента УрГЭУ Константина Юрченко сеть городских порталов.

Центробанк подтверждает, что именно эти продукты вносят основной вклад в общий рост цен. Так, в октябре 2021 года в ЦБ ожидали, что по итогам 2022-го инфляция опустится до 4%. Теперь достижение этого уровня отложили на середину 2023 года.


Ранее НАША сообщала, что цены на продукты продолжают расти.


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