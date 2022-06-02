В Свердловской области отменили особый режим

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Решение приняли на заседании правительства региона.

В Свердловской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующее решение было принято на заседании правительства региона.

— Мы отменяем особый противопожарный режим на территории Свердловской области. После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась. Это, конечно, не отменяет необходимость постоянного внимания к вопросам пожарной безопасности и бережного отношения к лесным угодьям, — цитирует Куйвашева Е1.RU.

Ранее НАША сообщала о новых фактах торфяного пожара, которые имели место быть осенью 2021 года.


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