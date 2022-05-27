Во время спецоперации на Украине погиб мотострелок из Свердловской области

В Свердловской области попрощались с 30-летним младшим сержантом Сергеем Щербаковым, погибшим во время спецоперации на Украине 16 мая. Его похоронили в родном селе Манчаж 24 мая. Об этом сообщили общественное движение «Манчажцы — родному селу» во «Вконтакте».

— К сожалению, Сергей не вернулся живым с Украины, — передает слова председателя местной думы Андрея Власова E1.RU.

1 марта Сергею исполнилось 30 лет. Он был командиром мотострелкового отделения, был награжден памятной медалью участника контртеррористической операции на Кавказе.

Ранее НАША рассказывала, как екатеринбургский врач спасал раненых во время спецоперации на Украине.

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