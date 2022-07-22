Врачи установили, что в Свердловской области нет безопасных водоемов

Специалисты Роспотребнадзора проверили 84 водоема на Среднем Урале, где часто купаются люди. В итоге врачи сделали вывод, что купаться в них опасно для здоровья.

Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Иван Вагнер отметил, что 60-70% проб воды не прошли проверку по санитарно-химическим показателям, в 5,5% водоемов нашли микробов, в 5,2% — паразитов.

Специалисты взяли образцы на разных точках водоемов. Так, 191 пробу воды исследовали на санитарно-химические показатели, 857 — на микробиологию и 172 — на паразитов. После этого стало ясно, что ни один из этих водоемов не прошел проверку. Таким образом, купаться без риска для здоровья в Свердловской области нельзя.

Ранее в Роспотребнадзоре уже приходили к аналогичному выводу.

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