ВТБ и УрГЭУ запустили совместную образовательную программу

Банк ВТБ и Уральский государственный экономический университет заключили соглашение о реализации сетевой образовательной программы для бакалавров по профилю «Финансы и кредит». Программа предусматривает прохождение студентами распределенной производственной практики в офисах банка в течение всех 4-х лет обучения, написание курсовых работ по заявкам ВТБ, реализацию выпускниками собственных стартапов. Часть занятий будут вести сотрудники банка. Обучение будет ориентировано на практическую подготовку и развитие компетенций универсальных банковских специалистов. Студенты изучат основы денежно-кредитной системы и финансово-экономического анализа, финансовое консультирование.

— В течение нескольких лет вместе с УрГЭУ мы реализовывали проект «Банковская школа», в ходе которого старались дать максимум навыков банковского дела студентам-старшекурсникам. Новая сетевая программа – наш следующий шаг в сотрудничестве с вузом и в развитии практико-ориентированного образования в сфере финансов. Теперь мы начинаем работу непосредственно с первого курса. Студенты будут проходить короткие стажировки в подразделениях банка в течение всего учебного года. Уверен, что наш новый проект даст возможность подготовить высококвалифицированных специалистов банковского дела, которые будут готовы к решению практических задач и работе с клиентами на высоком уровне сразу после окончания вуза, — сказал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Занятия будут проходить в том числе в специальной брендированной аудитории университета, которую ВТБ планирует оборудовать современными техническими средствами и оформить с использованием фирменной символики банка. Первые лекции в рамках сетевой образовательной программы ВТБ и УрГЭУ стартуют в начале 2022 года.

— Создание совместной сетевой образовательной программы — результат многолетнего сотрудничества университета с филиалом ВТБ, в коллективе которого трудится немало наших выпускников. Объединяя усилия преподавателей и экспертов из банка, мы можем повысить уровень подготовки своих выпускников, — прокомментировал ректор УРГЭУ Яков Силин.