ВТБ: уральцы удвоили траты за рубежом в новогодние каникулы

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За первую неделю новогодних каникул клиенты ВТБ в Уральском федеральном округе потратили за рубежом на туристические цели около 40 млн рублей. Это более чем вдвое превышает расходы за границей год назад — 31 декабря 2020 года и 1-7 января 2021.

Количество транзакций также удвоилось, а в топ самых популярных направлений для отдыха вошли ОАЭ, Турция и тропические острова.


Объединенные Арабские Эмираты второй год подряд остаются самым популярным направлением на зимних каникулах как среди уральцев, так и для россиян в целом. Клиенты ВТБ из УрФО потратили в ОАЭ на туристические цели 8,6 млн рублей – на 80% больше, чем год назад. При этом число транзакций по картам уральцев в Эмиратах увеличилось еще значительнее – в 4,5 раза, что говорит о росте посещаемости страны.


На втором месте по объему трат — Турция. Там уральцы потратили 6,5 млн рублей – в 2 раза больше, чем на прошлогодних каникулах. Также в число лидеров по обороту вошли тропические островные государства: Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий. Число покупок в этих странах выросло в разы, а оборот почти удвоился и составил 3,9 млн рублей.


Максимальный прирост популярности по сравнению с прошлым годом показала Венгрия, занявшая 4-е место по обороту (3 млн рублей), тогда как год назад она не входила и в ТОП-30 стран. Кроме того, в десятке лидеров по транзакциям уральцев – Италия (2,3 млн), Белоруссия, Египет, Армения, Испания и Германия. Восстанавливается и спрос на путешествия в Таиланд, частично открытый для российских туристов.


Большая часть расходов жителей УрФО за границей пришлась на оплату гостиниц: на размещение в отелях за неделю было потрачено 11,3 млн рублей. Еще 10,5 млн уральские туристы направили на шопинг в зарубежных магазинах одежды и обуви, свыше 6 млн – на кафе и рестораны. Оборот по картам ВТБ в заграничных супермаркетах превысил 5,8 млн рублей, а за экскурсии уральцы заплатили почти 2,7 млн рублей (в 3,5 раза больше, чем год назад).


В целом по России банк фиксирует аналогичную динамику. На каникулах траты россиян за рубежом по картам ВТБ составили 1,4 млрд рублей и увеличились в 2,5 раза к прошлому году. Количество транзакций выросло в 2,3 раза. Рейтинг самых популярных стран в целом совпадает с уральским, за исключением отдельных направлений: например, у жителей УрФО заметно менее востребована Франция.


«Россияне постепенно восстанавливают интерес к зарубежным поездкам, прежде всего выбирая для путешествий регионы с прямыми рейсами и без карантина для приезжающих. Традиционно в зимние каникулы повышенным спросом среди россиян пользуются теплые страны, и в этом году выросла популярность тропических островов – в том числе благодаря отсутствию ограничительных мер для въезжающих из-за рубежа. В целом наибольшую динамику к прошлому году продемонстрировали страны, которые готовы принимать российских туристов без дополнительных условий: так, в 36 раз увеличились к прошлогодним показателям траты клиентов ВТБ в Армении, в 20 раз – в Грузии, в 5,5 раз – в Египте. Также значительно – почти в четыре раза – повысился интерес к странам Латинской Америки», — комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

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