Ещё одна екатеринбурженка стала жертвой до сих пор неопознанного мужчины, который пристаёт к девушкам по вечерам. Она уверена, что это тот самый неизвестный, хотя доказательств у неё нет.
— Вечером в понедельник, 6 сентября, около 20.00 в самом центре города - в районе Малышева, 38 - ко мне подошёл мужчина. Он стал страстно описывать мой внешний вид: перечислял что именно и как на мне надето, хотя я была в пальто и джинсах,- ничего особо привлекающего внимания, — передаёт слова потерпевшей E1.RU.
Она считает, что мужчина был трезв, однако явно не в себе. Возможно, под действием запрещённых веществ или же он просто страдает психическими заболеваниями.
— У него взгляд душевнобольного. Он стал раздражаться, когда я сделала вид, что не слышу его. Он не давал мне уйти, пока не закончит своё «описание». Я испугалась, так как не знала, чего от него ждать. К счастью, вскоре он развернулся и пошёл в другую сторону, - добавила девушка.
Жительница Екатеринбурга пожалела, что сразу не обратилась в полицию. Мужчина вновь успел скрыться.
Тем временем в пресс-группе УМВД Екатеринбурга попросили оперативно сообщать о подобных происшествиях в правоохранительные органы. Таким образом горожане могут помочь задержать неадеквата.
Напомним, первая потерпевшая проходила по неосвещённому участку в четверг, 2 сентября. Тогда к ней сзади подошёл мужчина, схватил за горло и прижал к себе. Она даже не успела испугаться - подумала, что это обычный розыгрыш. Но потом вырвалась и успела заметить неизвестного азиатской внешности.
Вторая уралочка встретилась с подозрительным человеком раньше - в ночь на 31 августа, но рассказала об этом только после того, как этот инцидент осветили СМИ. По её словам, мужчина азиатской внешности подбежал к ней, когда она возвращалась домой по улице Малышева рядом с перекрёстком с улицей Гагарина.
Третий эпизод произошёл в субботу, 4 сентября, на Вайнера. Тогда екатеринбурженка вместе с сыном шла по Радищева, в это время к ней подошёл некий неадекват и предложил выйти замуж, а через 15 минут он напал на другую девушку уже на Вайнера.
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