Ещё одна екатеринбурженка стала жертвой до сих пор неопознанного мужчины, который пристаёт к девушкам по вечерам. Она уверена, что это тот самый неизвестный, хотя доказательств у неё нет.

— Вечером в понедельник, 6 сентября, около 20.00 в самом центре города - в районе Малышева, 38 - ко мне подошёл мужчина. Он стал страстно описывать мой внешний вид: перечислял что именно и как на мне надето, хотя я была в пальто и джинсах,- ничего особо привлекающего внимания, — передаёт слова потерпевшей E1.RU.

Она считает, что мужчина был трезв, однако явно не в себе. Возможно, под действием запрещённых веществ или же он просто страдает психическими заболеваниями.

— У него взгляд душевнобольного. Он стал раздражаться, когда я сделала вид, что не слышу его. Он не давал мне уйти, пока не закончит своё «описание». Я испугалась, так как не знала, чего от него ждать. К счастью, вскоре он развернулся и пошёл в другую сторону, - добавила девушка.

Жительница Екатеринбурга пожалела, что сразу не обратилась в полицию. Мужчина вновь успел скрыться.