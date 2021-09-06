Уже три пострадавших: в Екатеринбурге появился неизвестный, нападающий на девушек

В Екатеринбурге появился неизвестный, который нападает на одиноких девушек. Так, на прошлой неделе он пристал к двум девушкам около главного корпуса УрФУ. Первую он схватил за горло, вторую попытался потрогать за грудь. Последний эпизод произошёл в субботу, 4 сентября, около 18.00 посреди улицы Вайнера.

Напомним, первая потерпевшая проходила по неосвещённому участку в четверг, 2 сентября. Тогда к ней сзади подошёл мужчина, схватил за горло и прижал к себе. Она даже не успела испугаться - подумала, что это обычный розыгрыш. Но потом вырвалась и успела заметить неизвестного азиатской внешности.

Вторая уралочка встретилась с подозрительным человеком раньше - в ночь на 31 августа, но рассказала об этом только после того, как этот инцидент осветили СМИ. По её словам, мужчина азиатской внешности подбежал к ней, когда она возвращалась домой по улице Малышева рядом с перекрёстком с улицей Гагарина.

— Со спины подлетел, попытался облапать за грудь, но я скинула его руки и развернулась к нему. Тот обежал, я сделала к нему несколько шагов и сказала, чтобы он подошёл, а тот вдруг убежал, — рассказала потерпевшая журналистам E1.RU.