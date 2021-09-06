Уже три пострадавших: в Екатеринбурге появился неизвестный, нападающий на девушек

В Екатеринбурге появился неизвестный, который нападает на одиноких девушек. Так, на прошлой неделе он пристал к двум девушкам около главного корпуса УрФУ. Первую он схватил за горло, вторую попытался потрогать за грудь. Последний эпизод произошёл в субботу, 4 сентября, около 18.00 посреди улицы Вайнера.
Напомним, первая потерпевшая проходила по неосвещённому участку в четверг, 2 сентября. Тогда к ней сзади подошёл мужчина, схватил за горло и прижал к себе. Она даже не успела испугаться - подумала, что это обычный розыгрыш. Но потом вырвалась и успела заметить неизвестного азиатской внешности.
Вторая уралочка встретилась с подозрительным человеком раньше - в ночь на 31 августа, но рассказала об этом только после того, как этот инцидент осветили СМИ. По её словам, мужчина азиатской внешности подбежал к ней, когда она возвращалась домой по улице Малышева рядом с перекрёстком с улицей Гагарина.
— Со спины подлетел, попытался облапать за грудь, но я скинула его руки и развернулась к нему. Тот обежал, я сделала к нему несколько шагов и сказала, чтобы он подошёл, а тот вдруг убежал, — рассказала потерпевшая журналистам E1.RU.
Последний эпизод произошёл на Вайнера 4 сентября. Тогда екатеринбурженка вместе с сыном шла по Радищева, в это время к ней подошёл некий неадекват и предложил выйти замуж, а через 15 минут он напал на другую девушку уже на Вайнера.
— Я проходила с ребёнком рядом с Радищева, 4, и боковым зрением увидела, что кто-то идёт на нас со стороны дороги. Этот мужчина сказал: «Выходи за меня замуж». Я сделала вид, что не услышала. Мы зашли в магазин, а через 15 минут вышли к Вайнера. Мы тогда прошли мимо девушки. Этот мужчина подошёл к ней и напал на неё, она же громко закричала, - рассказала свердловчанка.
Молодая женщина не успела его толком рассмотреть, но допускает, что его внешность могла быть азиатской.
Тем временем в пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что информации по последнему эпизоду в правоохранительные органы не поступало.
- Если гражданка считает, что её права нарушены, она может обратиться в ближайший территориальный отдел полиции. УМВД России по Екатеринбургу призывает граждан незамедлительно сообщать о противоправных действиях для оперативного реагирования на них, - отметили в полиции.
- Ранее на Урале в изоляторе умер мужчина, который до этого откусил нос своей девушке.
- Несколько дней назад в Екатеринбурге мама убила новорожденного сына, а тело выкинула на помойку.
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