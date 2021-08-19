Когда мать ребенка пришла в себя, то местонахождение плода указать отказалась. Дама проживает совместно с супругом, 1980 года рождения (прим. 41 год), который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения (прим. 7 и 10 лет). Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила.