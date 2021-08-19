В Екатеринбурге 32-летнюю женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Чудовищный инцидент произошел 6 августа, в полицию поступило сообщение о госпитализации женщины. Как позже выяснили врачи, девушка была беременна и еще 4 августа она самостоятельно родила в туалете своей квартиры на Восточной. После чего отрезала пуповину и убила малыша, а тело спрятала в мусорный пакет и выкинула на помойку.
Когда мать ребенка пришла в себя, то местонахождение плода указать отказалась. Дама проживает совместно с супругом, 1980 года рождения (прим. 41 год), который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения (прим. 7 и 10 лет). Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила.
Тело мальчика нашли только 16 августа. В свердловском следственном комитете на нее завели уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы. Пока что девушка находится под домашним арестом.
Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс экспертиз (в том числе, судебные медицинская, генетическая, биологическая), истребован характеризующий материал в отношении фигурантки. С учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного преступления, планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой.
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