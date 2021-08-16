В Екатеринбурге иностранец убил нового парня своей бывшей

В Екатеринбурге 28-летний молдаванин убил нового возлюбленного своей бывшей девушки. С ней он жил больше четырех лет, а после расставания девушка быстро нашла себе нового ухажера. Как сообщили НАШЕЙ в свердловской прокуратуре, в начале мая этого года иностранец купил "штык-нож", ночью приехал в дом на улицу Зои Космодемьянской, через окно залез в квартиру и больше 14 раз пронзил ножом нового кавалера бывшей, который в это время спал. Мужчина погиб на месте.
На утро следующего дня обвиняемый обратился в отдел полиции с целью написания чистосердечного признания. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, однако чистосердечное признание может повлиять на приговор.
- Екатеринбурженка чуть не убила своего двухлетнего ребенка. Как рассказал ее муж, в последнее время она называла себя "ангелом света". А потом решила, что в ее сына вселились бесы.
- Недавно в Екатеринбурге поймали брюнетку, которая заживо сожгла 22-летнего бомжа.
- Да сотрудника детского сада погибли во время чистки канализации. По версии следствия они отравились ядовитыми парами.
- Уралец признался в убийстве вместо своей девушки. Настоящая любовь или глупость?
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев