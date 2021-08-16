В Екатеринбурге иностранец убил нового парня своей бывшей

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Суд еще не вынес окончательного решения по приговору.

В Екатеринбурге 28-летний молдаванин убил нового возлюбленного своей бывшей девушки. С ней он жил больше четырех лет, а после расставания девушка быстро нашла себе нового ухажера. Как сообщили НАШЕЙ в свердловской прокуратуре, в начале мая этого года иностранец купил "штык-нож", ночью приехал в дом на улицу Зои Космодемьянской, через окно залез в квартиру и больше 14 раз пронзил ножом нового кавалера бывшей, который в это время спал. Мужчина погиб на месте.

На утро следующего дня обвиняемый обратился в отдел полиции с целью написания чистосердечного признания. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Уточнили НАШЕЙ в прокуратуре.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, однако чистосердечное признание может повлиять на приговор.

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