В Екатеринбурге задержали брюнетку, которая заживо сожгла бездомного

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Ему было всего 22 года.

В Екатеринбурге задержали брюнетку, подозреваемую в особо жестоком убийстве. 33 -летнюю Анну Шехерееву объявили в розыск еще 4 июня, тогда еще не было известно, что именно она совершила. Поймать Анну сотрудникам отдела полиции №7 удалось только вчера, 15 июля. Девушка была в гостях у друга на Уралмаше.


Теперь следователи смогли рассказать, что произошло. 24 мая этого года Анна увидела спавшего на лавочке бездомного 22-летнего мужчину на улице Луначарского. Она облила его легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок и подожгла зажигалкой. Юношу увезли на скорой в больницу, но он умер на следующий день от обширных термических ожогов.

Действуя из хулиганских побуждений, обвиняемая, желая противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, решила совершить убийство ранее незнакомого ей бездомного молодого человека.

Рассказал НАШЕЙ помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Расследование до сих пор продолжается. Следствие будет настаивать на заключение задержанной под стражу на период расследования и судебных разбирательств. Анне также предъявили обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Ей грозит срок до 20 лет тюрьмы.

Ее поимке предшествовала продолжительная и масштабная отработка сыщиками мест возможного нахождения фигурантки и всех ее связей. Значимую помощь в розыске гражданки оказали СМИ, которые разместили сведения о фигурантке. В том числе, возникший широкий общественный резонанс позволил получить необходимые данные о местонахождении скрывавшейся от следствия и задержать ее. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании в отношении неё соответствующей меры пресечения.

Рассказали НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

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