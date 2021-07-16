В Екатеринбурге задержали брюнетку, которая заживо сожгла бездомного

В Екатеринбурге задержали брюнетку, подозреваемую в особо жестоком убийстве. 33 -летнюю Анну Шехерееву объявили в розыск еще 4 июня, тогда еще не было известно, что именно она совершила. Поймать Анну сотрудникам отдела полиции №7 удалось только вчера, 15 июля. Девушка была в гостях у друга на Уралмаше.

Теперь следователи смогли рассказать, что произошло. 24 мая этого года Анна увидела спавшего на лавочке бездомного 22-летнего мужчину на улице Луначарского. Она облила его легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок и подожгла зажигалкой. Юношу увезли на скорой в больницу, но он умер на следующий день от обширных термических ожогов.