В Екатеринбурге задержали брюнетку, которая заживо сожгла бездомного

В Екатеринбурге задержали брюнетку, подозреваемую в особо жестоком убийстве. 33 -летнюю Анну Шехерееву объявили в розыск еще 4 июня, тогда еще не было известно, что именно она совершила. Поймать Анну сотрудникам отдела полиции №7 удалось только вчера, 15 июля. Девушка была в гостях у друга на Уралмаше.
Теперь следователи смогли рассказать, что произошло. 24 мая этого года Анна увидела спавшего на лавочке бездомного 22-летнего мужчину на улице Луначарского. Она облила его легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок и подожгла зажигалкой. Юношу увезли на скорой в больницу, но он умер на следующий день от обширных термических ожогов.
Действуя из хулиганских побуждений, обвиняемая, желая противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, решила совершить убийство ранее незнакомого ей бездомного молодого человека.
Расследование до сих пор продолжается. Следствие будет настаивать на заключение задержанной под стражу на период расследования и судебных разбирательств. Анне также предъявили обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Ей грозит срок до 20 лет тюрьмы.
Ее поимке предшествовала продолжительная и масштабная отработка сыщиками мест возможного нахождения фигурантки и всех ее связей. Значимую помощь в розыске гражданки оказали СМИ, которые разместили сведения о фигурантке. В том числе, возникший широкий общественный резонанс позволил получить необходимые данные о местонахождении скрывавшейся от следствия и задержать ее. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании в отношении неё соответствующей меры пресечения.
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