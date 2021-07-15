Завершено расследование ДТП на Тюменском тракте, где чуть не погиб ребенок: видео

В Свердловской области закончили расследование резонансного ДТП на Тюменском тракте, где чуть не погиб ребенок. О подробностях аварии НАШЕЙ рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Также он прислал нам видео, изъятое из пострадавшего автомобиля. Слабонервным лучше не смотреть!

Сама авария произошла в октябре 2020 года на 15-ом километре трассы "Екатеринбург-Тюмень", 26-летний водитель Opel Astra Осинцев на скорости больше 105 километров в час (при разрешенной скорости 90 километров в час), обогнал едущий впереди FIAT и резко затормозил до скорости 4 километра в час. Лихач не включил поворотник и пересек сплошную линию разметки.

В это время позади автомобиля FIAT, в котором находилась семья с ребенком, на скорости 80 километров в час ехал Land Rover. Из-за лихача водителю FIAT пришлось резко затормозить, а водитель Land Rover отвлекся от управления машиной и врезался в иномарку. Последнюю отбросило и на авто Opel Astra. Вы сами можете увидеть все на видеозаписи.