Завершено расследование ДТП на Тюменском тракте, где чуть не погиб ребенок: видео

В Свердловской области закончили расследование резонансного ДТП на Тюменском тракте, где чуть не погиб ребенок. О подробностях аварии НАШЕЙ рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Также он прислал нам видео, изъятое из пострадавшего автомобиля. Слабонервным лучше не смотреть!
Сама авария произошла в октябре 2020 года на 15-ом километре трассы "Екатеринбург-Тюмень", 26-летний водитель Opel Astra Осинцев на скорости больше 105 километров в час (при разрешенной скорости 90 километров в час), обогнал едущий впереди FIAT и резко затормозил до скорости 4 километра в час. Лихач не включил поворотник и пересек сплошную линию разметки.
В это время позади автомобиля FIAT, в котором находилась семья с ребенком, на скорости 80 километров в час ехал Land Rover. Из-за лихача водителю FIAT пришлось резко затормозить, а водитель Land Rover отвлекся от управления машиной и врезался в иномарку. Последнюю отбросило и на авто Opel Astra. Вы сами можете увидеть все на видеозаписи.
В аварии серьезно пострадала трехлетняя девочка, находившаяся в салоне FIAT. Ребенок был в детском кресле, тем не менее, ему был причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время собранные материалы региональный главк МВД направил для рассмотрения по существу в районный и мировой суд Октябрьского района Екатеринбурга. С целью получения объективных данных следователи полиции организовали несколько экспертиз, в том числе видеотехническую, комплексную и четыре медицинских. Обвинительное заключение подписал заместитель прокурора области Вадим Чукреев.
Теперь водителей Opel Astra и Land Rover ждет суд. Первого осудят по статье "Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств", в Свердловской области это первый инцидент. Второго - по статье "Нарушение водителем автомобиля ПДД или эксплуатация машины, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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