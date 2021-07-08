В Екатеринбурге пенсионерка переехала семилетнего мальчика: видео

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"Ребенок оказался буквально под днищем автомобиля".

В Екатеринбурге 80-летняя женщина на Hyundai сбила семилетнего мальчика на самокате, пока проезжала пешеходный переход на улице Ленинградской (Заречный). Остальные водители вовремя остановили авто, но эта дама почему-то продолжила ехать, несмотря на то, что на пешеходном переходе уже шли люди. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что на четырехполосном перекрестке была неровная дорога, а вот советующие знаки - имелись.

Даже после наезда на ребенка, женщина продолжила движение через переход. В результате ребенок оказался буквально под днищем автомобиля. Только по счастливой случайности он не получил серьезных повреждений. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы.

Рассказали НАШЕЙ в свердловском УГИБДД.

В ходе расследования Госавтоинспекция проверит и медицинскую организацию, которая выдала бабушке разрешение садиться за руль, информацию передадут в прокуратуру.

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