В Екатеринбурге пенсионерка переехала семилетнего мальчика: видео

В Екатеринбурге 80-летняя женщина на Hyundai сбила семилетнего мальчика на самокате, пока проезжала пешеходный переход на улице Ленинградской (Заречный). Остальные водители вовремя остановили авто, но эта дама почему-то продолжила ехать, несмотря на то, что на пешеходном переходе уже шли люди. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что на четырехполосном перекрестке была неровная дорога, а вот советующие знаки - имелись.