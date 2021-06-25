Под Екатеринбургом женщина выпрыгнула из горящей машины на полном ходу

Под Екатеринбургом женщина чудом осталась жива в серьезном ДТП. Сегодня, 25 июня около 8 утра она ехала по трассе "Пермь - Екатеринбург", на 311 километре дороги автомобиль Mazda CX-7 загорелся. В этот момент 49-летняя женщина выпрыгнула из машины на полном ходу. А иномарка улетела в кювет и сгорела полностью. Женщину госпитализировали в больницу №23 Екатеринбурга. В машине она была одна.
На месте ДТП сотрудниками ГИБДД проведены процессуальные действия. Сотрудниками МЧС возгорание автомобиля полностью ликвидировано. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что повышенная уличная температура несет ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни надо быть особенно внимательными на дороге.
При любых подозрениях лучше покинуть салон автомобиля, а лучше - проверять состояние машины до поездки. А особое внимание уделить электронике: кондиционеру, приборной панели.
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