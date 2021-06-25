Под Екатеринбургом женщина выпрыгнула из горящей машины на полном ходу

Под Екатеринбургом женщина чудом осталась жива в серьезном ДТП. Сегодня, 25 июня около 8 утра она ехала по трассе "Пермь - Екатеринбург", на 311 километре дороги автомобиль Mazda CX-7 загорелся. В этот момент 49-летняя женщина выпрыгнула из машины на полном ходу. А иномарка улетела в кювет и сгорела полностью. Женщину госпитализировали в больницу №23 Екатеринбурга. В машине она была одна.