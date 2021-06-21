Санврачи предлагают сокращать рабочие дни, если на улице жарко

Роспотребнадзор порекомендовал сократить трудовые часы для россиян, работающих во время жары. Настоящее пекло началось в Екатеринбурге еще в мае, пока что в регионе немного похолодало. А вот в Москве и ближайших городах сейчас стоит адская жара +30 +32 градуса. Что предлагают санврачи:

Если в помещении больше +28,5 градусов, то рабочее время можно сократить на час. Больше +29 градусов - на два часа, а при +30,5 - на четыре часа. Если вы работаете на улице в жару от +32,5 градусов - делайте перерывы каждые 15-20 минут (лучше спрятаться в тени на 10 минут). Работать в пекло стоит не больше 4-5 часов в спецодежде и 1,5-2 часов в обычной. Рекомендуемая температура в помещении 24-25 градусов. Если на улице больше 32,5 градусов, работайте в помещении. Или перенесите дела на утро и вечер. Под палящим солнцем не должны работать люди моложе 25 лет и старше 40 лет. Рекомендуется часто и понемногу пить воду: при температуре больше +30 - пить стоит не меньше полулитра воды в час, это одна чашка каждые 20 минут.

Синоптики пообещали, что на днях города средней полосы России: Великий Новгород, Курск, Орел, Москва побьют многолетние температурные рекорды. Здесь ожидается потепление до +37 градусов.

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