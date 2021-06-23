В Екатеринбурге впервые арестовали электросамокатчика

В Екатеринбурге впервые арестовали 53-летнего водителя электросамоката. Около 4 утра на Заводской, 11 сотрудники УГИБДД поймали пьяного электросамокатчика, который одолжил устройство у соседа. От мужчины сильно пахло, ему было тяжело стоять и он невнятно говорил, а когда он ехал самокат вилял из стороны в сторону. Тем более, кто в адекватном состоянии поедет кататься в грозу, которая была этой ночью.