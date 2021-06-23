В Екатеринбурге впервые арестовали электросамокатчика

В Екатеринбурге впервые арестовали 53-летнего водителя электросамоката. Около 4 утра на Заводской, 11 сотрудники УГИБДД поймали пьяного электросамокатчика, который одолжил устройство у соседа. От мужчины сильно пахло, ему было тяжело стоять и он невнятно говорил, а когда он ехал самокат вилял из стороны в сторону. Тем более, кто в адекватном состоянии поедет кататься в грозу, которая была этой ночью.
Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения - 0,46 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Установлено, что электросамокат является транспортным средством, для управления которого требуется право на управление транспортными средствами категории М. Согласно его техническим характеристикам, он развивает скорость до 40 км/ч и имеет мощность двигателя 500Вт, что сопоставимо с мопедом.
Прав у мужчины, конечно, не было. Поэтому за их отсутствие и за езду в нетрезвом виде УГИБДД на 10 суток арестовало горе-водителя. Хотя его могли бы и оштрафовать на 30 тысяч рублей. А электросамокат соседу не вернули - увезли на спецстоянку.
- Тем временем НАША провела тест-драйв каршеринговых электросамокатов в Екатеринбурге. Расскажем о плюсах и минусах каждого.
- В Госавтоинспекции рассказали, за что еще электросамокатчики могут получить штраф.
- В Екатеринбурге изменят нумерацию автобусов, трамваев и троллейбусов. Подскажем, как не запутаться.
- Два подростка взяли в аренду самокат и врезались в машину. Еще раньше ребенок сломал руку, когда катался на электросамокате. А другой мужчина потерял сознание. Законодатели обеспокоены и хотят ужесточить правила пользования этим средством передвижения.
- В Екатеринбурге двухлетний мальчик разбил голову в автобусе.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев