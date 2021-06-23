В Екатеринбурге впервые арестовали электросамокатчика

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Мужчина одолжил самокат у соседа, а вернуть не смог. Так как оно теперь на спецстоянке.

В Екатеринбурге впервые арестовали 53-летнего водителя электросамоката. Около 4 утра на Заводской, 11 сотрудники УГИБДД поймали пьяного электросамокатчика, который одолжил устройство у соседа. От мужчины сильно пахло, ему было тяжело стоять и он невнятно говорил, а когда он ехал самокат вилял из стороны в сторону. Тем более, кто в адекватном состоянии поедет кататься в грозу, которая была этой ночью.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения - 0,46 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Установлено, что электросамокат является транспортным средством, для управления которого требуется право на управление транспортными средствами категории М. Согласно его техническим характеристикам, он развивает скорость до 40 км/ч и имеет мощность двигателя 500Вт, что сопоставимо с мопедом.

Добавили в УГИБДД Екатеринбурга.

Прав у мужчины, конечно, не было. Поэтому за их отсутствие и за езду в нетрезвом виде УГИБДД на 10 суток арестовало горе-водителя. Хотя его могли бы и оштрафовать на 30 тысяч рублей. А электросамокат соседу не вернули - увезли на спецстоянку.

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