Мощнейший шторм и гроза в Екатеринбурге оставили горожан без света: фото и видео

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Кому-то не повезло еще больше, на их машины попадали деревья.

В ночь на 23 июня в Екатеринбурге разыгрался нешуточный шторм с грозой. Шквалистый ветер повалил кучу деревьев, из-за чего пострадало множество автомобилей, а в некоторых домах и вовсе пропал свет. Публикуем подборку фото и видео прошедшего шторма.


Электричество пропало на Донбасской, 4, Донбасской, 25 и в доме на 22 партсъезда, 20 (и в ближайших зданиях). Погасли светофоры, рекламные щиты и вывески. По данным "Россетей Урала", свет пропал и до сих пор не восстановлен в 120 домах города, а в регионе остаются без электропитания около трех тысяч уральцев. Проблемы наблюдаются в Большом Истоке, Космаково и Ново-Ипатово. Сложнее всего было в Березовском (в 908 домах пропал свет) и в Среднеуральске (323 дома).

У нас в Среднеуральске тоже час назад ураган прошел с ливнем.

Пишет на своей странице уралочка Мария Спирина.

Крупные аварии связанные с упавшими деревьями видели на Кунарской, 18, Индустрии, 24 и на Исетской, а также на улице Мельникова, Бажова, и на Юго-Западе Екатеринбурга и в Академическом микрорайоне. Всего, по предварительным данным, упало 17 деревьев, пять - на автомобили. Сообщить о них жители Екатеринбурга могут в УК или ТСЖ, а также в комитет благоустройства.


Над аэропортом Кольцово ночью кружили самолеты, из-за непогоды посадку пришлось отложить.


Сегодня, 23 июня, синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди. Температура днем поднимется до + 22 - +24 градусов. Ветер немного стихнет до 8 метров в секунду.

На Кировградской в трех местах деревья лежат, не проехать от Орджоникидзе до Ильича.

Жалуется Сергей Титов на последствия грозы.

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