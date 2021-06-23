Мощнейший шторм и гроза в Екатеринбурге оставили горожан без света: фото и видео

В ночь на 23 июня в Екатеринбурге разыгрался нешуточный шторм с грозой. Шквалистый ветер повалил кучу деревьев, из-за чего пострадало множество автомобилей, а в некоторых домах и вовсе пропал свет. Публикуем подборку фото и видео прошедшего шторма.

Электричество пропало на Донбасской, 4, Донбасской, 25 и в доме на 22 партсъезда, 20 (и в ближайших зданиях). Погасли светофоры, рекламные щиты и вывески. По данным "Россетей Урала", свет пропал и до сих пор не восстановлен в 120 домах города, а в регионе остаются без электропитания около трех тысяч уральцев. Проблемы наблюдаются в Большом Истоке, Космаково и Ново-Ипатово. Сложнее всего было в Березовском (в 908 домах пропал свет) и в Среднеуральске (323 дома).