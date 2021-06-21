Свердловчане остались без электричества из-за урагана

Сильный ураган, который пришел в Свердловскую область на выходных, повалил кучу деревьев (одно из них насмерть задавило маму двоих детей) и повредил провода. Больше 49,2 тысяч уральцев остались без электроэнергии по данным Минэнерго России: это жители Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и других городских округов области. Об авариях НАШЕЙ сообщили в компаниях "Россети Урал", "Облкоммунэнерго" и "РСК".

В срочном порядке энергетики "Россетей Урала" переключили подачу электричества на резервные схемы и провели обход энергообъектов, задействовали 41 бригаду из 140 человек и 43 спецмашины.

Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ НАШЕЙ сегодня, 21 июня, неподключенными к электроэнергии остаются четыре населенных пункта их 77. Это поселки в Верхнесалдинском районе, в которых проживает в общей сложности 211 человек. К 22.00 электроэнергия уже поступала в дома более 45 тысяч жителей.