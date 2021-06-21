Свердловчане остались без электричества из-за урагана

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48368

Рассказываем, где электричество уже восстановили и сколько человек пострадало от стихийного бедствия.

Сильный ураган, который пришел в Свердловскую область на выходных, повалил кучу деревьев (одно из них насмерть задавило маму двоих детей) и повредил провода. Больше 49,2 тысяч уральцев остались без электроэнергии по данным Минэнерго России: это жители Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и других городских округов области. Об авариях НАШЕЙ сообщили в компаниях "Россети Урал", "Облкоммунэнерго" и "РСК".


В срочном порядке энергетики "Россетей Урала" переключили подачу электричества на резервные схемы и провели обход энергообъектов, задействовали 41 бригаду из 140 человек и 43 спецмашины.


Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ НАШЕЙ сегодня, 21 июня, неподключенными к электроэнергии остаются четыре населенных пункта их 77. Это поселки в Верхнесалдинском районе, в которых проживает в общей сложности 211 человек. К 22.00 электроэнергия уже поступала в дома более 45 тысяч жителей.

В настоящее время энергетики Свердловэнерго проводят обследование воздушной линии. После устранения повреждений подача электроэнергии будет возобновлена. По прогнозам специалистов максимум до 14:00 энергообъекты заработают в штатном режиме, все потребители будут запитаны.

Сообщил первый замминистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48368

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined