Свердловчане остались без электричества из-за урагана

Сильный ураган, который пришел в Свердловскую область на выходных, повалил кучу деревьев (одно из них насмерть задавило маму двоих детей) и повредил провода. Больше 49,2 тысяч уральцев остались без электроэнергии по данным Минэнерго России: это жители Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и других городских округов области. Об авариях НАШЕЙ сообщили в компаниях "Россети Урал", "Облкоммунэнерго" и "РСК".
В срочном порядке энергетики "Россетей Урала" переключили подачу электричества на резервные схемы и провели обход энергообъектов, задействовали 41 бригаду из 140 человек и 43 спецмашины.
Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ НАШЕЙ сегодня, 21 июня, неподключенными к электроэнергии остаются четыре населенных пункта их 77. Это поселки в Верхнесалдинском районе, в которых проживает в общей сложности 211 человек. К 22.00 электроэнергия уже поступала в дома более 45 тысяч жителей.
В настоящее время энергетики Свердловэнерго проводят обследование воздушной линии. После устранения повреждений подача электроэнергии будет возобновлена. По прогнозам специалистов максимум до 14:00 энергообъекты заработают в штатном режиме, все потребители будут запитаны.
- О фактах повреждения электросетей можно сообщить по телефону 8 800 2200 220 (звонок бесплатный, круглосуточно). По этому же номеру можно получить информацию о ходе восстановительных работ.
- Собрали все последствия урагана в одной подборке НАШЕЙ (есть и фото ЧП). К сожалению, есть погибшие. Одну женщину насмерть задавила береза.
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