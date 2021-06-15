За три дня на Урале произошло более 580 пожаров

За минувшие выходные в Свердловской области зафиксировали больше 580 пожаров, большая часть из которых была в Екатеринбурге (только вчера - 52). Чего только не горело: этой ночью, 15 июня в 12-этажном доме на Ангарской сгорел мусор, пожарные работали на месте около часу. В целом за три дня 47 пожаров произошли в жилых секторах. Пожарные не отрицают, что многие возгорания связаны с поджогом тополиного пуха и сухой травы. Горят и леса, в регионе зафиксировали пять крупных природных пожаров.

Только вчера, 14 июня, в 20.12 горело 2500 кв. метров леса у коттеджного посела "Бобры" в Косулино. Той же ночью около 23.11 загорелась квартира в здании на Генеральской, около 17.10 на улице Кондратьева сгорел мусор и два склада. В 16.58 - почти что полностью выгорела целая мусорная площадка и 10 частных металлических гаражей на Энергостроителей, площадь пожара составила 600 кв. метров. В 14.57 аналогичный пожар случился и на Военной. А на Академической в 15.14 полностью сгорел легковой автомобиль,

на Луначарского в пол третьего ночи тоже загорелась машина, но поврежден был только кузов. Очевидец рассказал НАШЕЙ, как спас собаку из горящего дома на Полежаева, где выгорели три жилых дома.