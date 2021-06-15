За три дня на Урале произошло более 580 пожаров

За минувшие выходные в Свердловской области зафиксировали больше 580 пожаров, большая часть из которых была в Екатеринбурге (только вчера - 52). Чего только не горело: этой ночью, 15 июня в 12-этажном доме на Ангарской сгорел мусор, пожарные работали на месте около часу. В целом за три дня 47 пожаров произошли в жилых секторах. Пожарные не отрицают, что многие возгорания связаны с поджогом тополиного пуха и сухой травы. Горят и леса, в регионе зафиксировали пять крупных природных пожаров.
Только вчера, 14 июня, в 20.12 горело 2500 кв. метров леса у коттеджного посела "Бобры" в Косулино. Той же ночью около 23.11 загорелась квартира в здании на Генеральской, около 17.10 на улице Кондратьева сгорел мусор и два склада. В 16.58 - почти что полностью выгорела целая мусорная площадка и 10 частных металлических гаражей на Энергостроителей, площадь пожара составила 600 кв. метров. В 14.57 аналогичный пожар случился и на Военной. А на Академической в 15.14 полностью сгорел легковой автомобиль,
на Луначарского в пол третьего ночи тоже загорелась машина, но поврежден был только кузов. Очевидец рассказал НАШЕЙ, как спас собаку из горящего дома на Полежаева, где выгорели три жилых дома.
Только в Екатеринбурге, где складывалась наиболее тяжелая пожароопасная обстановка, в строй из резерва были введены 11 единиц спецтехники и более 40 человек личного состава. Благодаря этому возникавшие пожары были оперативно локализованы и ликвидированы.
Погода стоит жаркая, сухая. Самый опасный период. Надо бы всем быть особенно внимательными. Но почему-то происходит наоборот. По данным МЧС, больше 80 процентов пожаров в населенных пунктах произошли по вине поджигателей пуха и сухой травы. Отдельно обращаюсь к курильщикам: брошенный на газон или из окна машины тлеющий окурок — тоже причина пожаров. Не жалко окружающих, так подумайте хотя бы о себе. Запомните сами и объясните своим детям: пух и траву жечь нельзя!
Не меньше пожаров было и 13 июня. В 17.44 на улице Николая Островского на площади 260 кв. метров сгорели две частных бани и жилой дом. Пожар был и под Екатеринбургом, в садовом товариществе на Ручейной: в 16.45 сгорела баня и три садовых домика. В 15.32 на водной загорелись три автомобиля и три металлических контейнера. Хуже ситуация была на улице Прониной, сгорел частный жилой дом, легковой автомобиль и гараж. Огонь видели и на Полевском тракте, загорелись кабина и кузов грузовика, тушили авто 17 минут. Пожар на Шефской в 13.46 возник из-за поджигателей сухой травы: 560 кв. метров растений и склады, площадью 500 кв. метров. сгорели целиком. Но один из самых крупных пожаров был на Аппаратной, 7: в 13.42 загорелся частный дом, огонь перекинулся на деревянные склады и кровлю двух многоэтажек. Площадь пожара составила 1500 кв. метров.
12 июня в 17.47 сгорели надворные постройки в коллективном саду на Кобозева. Вечером на Монтерской снова горел мусор, а в 16 часа на улице Рассветной, которая и так прославилась из-за крупного пожара, в котором погибло порядка 9 человек, сгорели шесть гаражей и 100 кв. метров сухой травы. В 15.04 вновь горел Парк имени Маяковского (кто-то подпалил тополиный пух). Ночью, в 00.40 горело здание на улице Левитана: огонь задел кровлю и чердак частного дома.
- Свердловчанам из-за пожаров запретили ходить в лес. Очевидно, что запрет продлят. А теперь губернатор хочет, чтобы на поджигателей тополиного пуха заводили уголовные дела.
- Пожары заставили властей задуматься, а не вырубить ли в Екатеринбурге все тополя?
- В регионе началось настоящее нашествие клещей: уральцы снимают с себя жуков пачками. Покусали уже 17 тысяч человек.
- А в город начали выползать змеи и ядовитые гадюки. Вчера ее видели на одной из парковок Эльмаша. Рассказываем, что делить при встрече с ползучими.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев