В Екатеринбурге горят три частных дома. Очевидец вытащил из огня собаку

0
Фото:  
Да!
2
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48311

Дом мог взорваться, внутри находились три газовых баллона.

В Екатеринбурге сегодня, 14 июня, сгорел деревянный частный дом на Плавильщиков, 55. Еще два здания охвачены огнем. Дым видно с высока, многие екатеринбуржцы запечатлели пожар с окон многоэтажек. Один из очевидцев, Ярослав, прислал НАШЕЙ видео с места событий, где видно, что вокруг дома неимоверное количество тополиного пуха, а само дерево и вовсе стоит прямо у здания. Как пояснили в МЧС, тушение пожара осложнилось еще и сильным ветром и жарой. Спасатели продолжают бороться с огнем прямо сейчас.

Проходил мимо домой с работы, тут горит все, захватил шланг у пожарных, побежал помогать. За полчаса сгорело полдома, а на цепи осталась собака, пес забился в конуру. Все полыхало уже, пришлось доставать. Хозяев никого не было дома. Собаку отдал соседям, они ее отпустили, якобы сама прибежит, когда нужно. Внутри нашли три газовых баллона, один достали точно. Слышно было, как они свистели. Вокруг - пух, но пожар не из-за этого начался, дальше тополь не загорелся. После хозяин приехал, он и все соседи в шоке.

Рассказал НАШЕЙ очевидец Ярослав.

В 11.31 поступило сообщение о пожаре. По оперативной информации на площади 600 кв.м горят 3 частных жилых дома и надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 13 единиц спецтехники, 47 человек личного состава. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня.

Сообщили НАШЕЙ в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 12.30 пожар удалось локализовать. Только за прошедшие сутки в Свердловской области потушили 224 пожара, из которых 184 были напрямую связаны с поджогами тополиного пуха и сухой травы.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48311

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined