В Екатеринбурге горят три частных дома. Очевидец вытащил из огня собаку

Проходил мимо домой с работы, тут горит все, захватил шланг у пожарных, побежал помогать. За полчаса сгорело полдома, а на цепи осталась собака, пес забился в конуру. Все полыхало уже, пришлось доставать. Хозяев никого не было дома. Собаку отдал соседям, они ее отпустили, якобы сама прибежит, когда нужно. Внутри нашли три газовых баллона, один достали точно. Слышно было, как они свистели. Вокруг - пух, но пожар не из-за этого начался, дальше тополь не загорелся. После хозяин приехал, он и все соседи в шоке.