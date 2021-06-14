В Екатеринбурге горят три частных дома. Очевидец вытащил из огня собаку

В Екатеринбурге сегодня, 14 июня, сгорел деревянный частный дом на Плавильщиков, 55. Еще два здания охвачены огнем. Дым видно с высока, многие екатеринбуржцы запечатлели пожар с окон многоэтажек. Один из очевидцев, Ярослав, прислал НАШЕЙ видео с места событий, где видно, что вокруг дома неимоверное количество тополиного пуха, а само дерево и вовсе стоит прямо у здания. Как пояснили в МЧС, тушение пожара осложнилось еще и сильным ветром и жарой. Спасатели продолжают бороться с огнем прямо сейчас.
Проходил мимо домой с работы, тут горит все, захватил шланг у пожарных, побежал помогать. За полчаса сгорело полдома, а на цепи осталась собака, пес забился в конуру. Все полыхало уже, пришлось доставать. Хозяев никого не было дома. Собаку отдал соседям, они ее отпустили, якобы сама прибежит, когда нужно. Внутри нашли три газовых баллона, один достали точно. Слышно было, как они свистели. Вокруг - пух, но пожар не из-за этого начался, дальше тополь не загорелся. После хозяин приехал, он и все соседи в шоке.
В 11.31 поступило сообщение о пожаре. По оперативной информации на площади 600 кв.м горят 3 частных жилых дома и надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 13 единиц спецтехники, 47 человек личного состава. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня.
В 12.30 пожар удалось локализовать. Только за прошедшие сутки в Свердловской области потушили 224 пожара, из которых 184 были напрямую связаны с поджогами тополиного пуха и сухой травы.
- Пожары заставили властей задуматься, а не вырубить ли в Екатеринбурге все тополя?
- Не так давно в Екатеринбурге полностью сгорела частная баня.
- Возле Кольцово загорелись строительные леса, огонь чуть не перекинулся на соседние здание, где находились порядка сотни человек.
- Этот год выдался тяжелым не только на количество пожаров и невероятную жару. В регионе началось настоящее нашествие клещей: уральцы снимают с себя жуков пачками. Покусали уже 17 тысяч человек.
- А в город начали выползать змеи и ядовитые гадюки. Вчера ее видели на одной из парковок Эльмаша. Рассказываем, что делить при встрече с ползучими.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев