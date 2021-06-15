Бежим из леса! В Екатеринбурге нашествие ежиков

Ближайший к нам - это Химашшевский парк, на транспорте до него ехать четыре остановки. Попытался ежика кутать и донести до парка, но он был испуган, скрутился, фыркал. Я не стал его тревожить, просто очень сильно боялся, чтоб его дети не замучали. Сами знаете какое сейчас поколение.