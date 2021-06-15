Бежим из леса! В Екатеринбурге нашествие ежиков

В Екатеринбурге самое настоящее нашествие ежей. Уральцы встречают их достаточно далеко от леса, парков и скверов, а эксперты уверены - животные мигрируют из-за частых пожаров. Если в парке сгорела трава - то погибла и большая часть насекомых, которыми питаются ежики. Одного из колючих екатеринбуржец Салават Валиев нашел прошлым вечером у многоэтажки на Грибоедова, 11.
Ближайший к нам - это Химашшевский парк, на транспорте до него ехать четыре остановки. Попытался ежика кутать и донести до парка, но он был испуган, скрутился, фыркал. Я не стал его тревожить, просто очень сильно боялся, чтоб его дети не замучали. Сами знаете какое сейчас поколение.
НАША поговорила с научной сотрудницей зоопарка Екатеринбурга Екатериной Уваровой о том, нужна ли помощь мигрирующим ежикам. По закону брать животное домой - запрещено, оно находится в собственности государства. И кормить чем попало ежиков не стоит (особенно молоком).
Для дикого животного в центре города опасность представляют машины, оживленное движение. Контактировать с ними - не зная, как это правильно делается, не стоит, это может привезти к плачевным последствиям. Лучше всего попытаться привлечь внимание потока машин, осторожно в сторонку, на обочину сдвинуть его каким-то предметом. Луками брать не стоит.
Если парк или лес горел, и уже после пожара вы вернули его "на родину", ежик все равно сбежит.
- Еще одного ежика встретила уралочка в Академическом: животное не могло вылезти из канавы.
- Вчера мужчина спас из огня собаку на цепи. Пес был привязан к горящему деревянному дому.
- Не менее трагичная история, но с хорошим концом: екатеринбурженка спасла сову, которая уже никогда не взлетит.
- Екатеринбурженка стала "мамой" для трех обезьян. Она призналась, что без должного воспитания макаки могут стать очень опасными.
- Этого мини-пига хотели отравить соседи, но в Екатеринбурге для него нашлась новая хозяйка. История хрюшки в материале НАШЕЙ!
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