Бежим из леса! В Екатеринбурге нашествие ежиков

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48317

Эксперты связывают это с массовыми пожарами в черте города.

В Екатеринбурге самое настоящее нашествие ежей. Уральцы встречают их достаточно далеко от леса, парков и скверов, а эксперты уверены - животные мигрируют из-за частых пожаров. Если в парке сгорела трава - то погибла и большая часть насекомых, которыми питаются ежики. Одного из колючих екатеринбуржец Салават Валиев нашел прошлым вечером у многоэтажки на Грибоедова, 11.

Ближайший к нам - это Химашшевский парк, на транспорте до него ехать четыре остановки. Попытался ежика кутать и донести до парка, но он был испуган, скрутился, фыркал. Я не стал его тревожить, просто очень сильно боялся, чтоб его дети не замучали. Сами знаете какое сейчас поколение.

Рассказал НАШЕЙ Салават.
Фото:  

НАША поговорила с научной сотрудницей зоопарка Екатеринбурга Екатериной Уваровой о том, нужна ли помощь мигрирующим ежикам. По закону брать животное домой - запрещено, оно находится в собственности государства. И кормить чем попало ежиков не стоит (особенно молоком).

Для дикого животного в центре города опасность представляют машины, оживленное движение. Контактировать с ними - не зная, как это правильно делается, не стоит, это может привезти к плачевным последствиям. Лучше всего попытаться привлечь внимание потока машин, осторожно в сторонку, на обочину сдвинуть его каким-то предметом. Луками брать не стоит.

Посоветовала НАШЕЙ Екатерина Уварова.

Если парк или лес горел, и уже после пожара вы вернули его "на родину", ежик все равно сбежит.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48317

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined