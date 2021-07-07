Иномарка сбила екатеринбурженку, она переходила дорогу на зеленый: видео

В Екатеринбурге водитель Mitsubishi Outlander сегодня, 7 июля, сбил на пешеходном переходе 27-летнюю девушку. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора на перекрестке Большакова - Сурикова. В это время автомобиль поворачивал налево. Девушку увезли в 23-ю больницу с переломом левой ладошки и сотрясением мозга.
За рулем иномарки находился 66-летний мужчина с большим стажем вождения в 43 года. За эти годы он четыре раза нарушил правила дорожного движения, за то выплатил нехилые штрафы. Медосмотр показал, что пьян он не был. Сейчас в УГИБДД продолжают расследование аварии, в отношении нарушителя примут строгие меры. Мужчине грозит штраф вплоть до 2500 рублей.
При проезде пешеходных переходов водители обязаны снизить скорость, при наличии пешеходов - остановиться и пропустить их, при совершении поворотов направо или налево должны пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть.
Со слов водителя при совершении поворота налево не увидел пешехода из-за стойки своего автомобиля, так как девушка попала в скрытый обзор.
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