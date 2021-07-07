Иномарка сбила екатеринбурженку, она переходила дорогу на зеленый: видео

За рулем иномарки находился 66-летний мужчина с большим стажем вождения в 43 года. За эти годы он четыре раза нарушил правила дорожного движения, за то выплатил нехилые штрафы. Медосмотр показал, что пьян он не был. Сейчас в УГИБДД продолжают расследование аварии, в отношении нарушителя примут строгие меры. Мужчине грозит штраф вплоть до 2500 рублей.