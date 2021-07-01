Екатеринбурженка попала в больницу после того, как в ее машину влетел внедорожник

В Екатеринбурге снова ДТП. Этой ночью, 1 июля около 1.45 возле дома на Гурзуфской, 27А внедорожник "УАЗ Патриот" протаранил иномарку Hyundai. Легковушка пролетела по асфальту порядка 50-ти метров. За ее рулем сидела 28-летняя девушка. В итоге ее увезли в больницу №36 с ушибами. По неподтвержденной информации, она повредила шею. А вот внедорожник вынесло на встречную полосу. К счастью, там никого не было.
Водитель "УАЗ Патриот" при движении по улице Гурзуфская со стороны улицы Белореченская не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на стоящую автомашину Hyundai. Ведется административное расследование, выясняются обстоятельства аварии.
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