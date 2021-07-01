Екатеринбурженка попала в больницу после того, как в ее машину влетел внедорожник

В Екатеринбурге снова ДТП. Этой ночью, 1 июля около 1.45 возле дома на Гурзуфской, 27А внедорожник "УАЗ Патриот" протаранил иномарку Hyundai. Легковушка пролетела по асфальту порядка 50-ти метров. За ее рулем сидела 28-летняя девушка. В итоге ее увезли в больницу №36 с ушибами. По неподтвержденной информации, она повредила шею. А вот внедорожник вынесло на встречную полосу. К счастью, там никого не было.