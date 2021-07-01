Екатеринбурженка попала в больницу после того, как в ее машину влетел внедорожник

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48514

После чего внедорожник вылетел на встречку.

В Екатеринбурге снова ДТП. Этой ночью, 1 июля около 1.45 возле дома на Гурзуфской, 27А внедорожник "УАЗ Патриот" протаранил иномарку Hyundai. Легковушка пролетела по асфальту порядка 50-ти метров. За ее рулем сидела 28-летняя девушка. В итоге ее увезли в больницу №36 с ушибами. По неподтвержденной информации, она повредила шею. А вот внедорожник вынесло на встречную полосу. К счастью, там никого не было.

Водитель "УАЗ Патриот" при движении по улице Гурзуфская со стороны улицы Белореченская не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на стоящую автомашину Hyundai. Ведется административное расследование, выясняются обстоятельства аварии.

Рассказали НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48514

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined