Аномальная погода стала причной пика аварий в Екатеринбурге

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Ну и недобросовестные водители.

Одной из причин пика ДТП в Свердловской области в ГИБДД назвали аномальную погоду, которая преобладает в этом году в регионе. Как рассказал НАШЕЙ Дмитрий Панфилов, замначальника УГИБДД по Свердловской области, с начала 2021 года

В авариях погиб 161 человек, всего же произошло почти 1300 ДТП, которых были жертвы или были травмированы люди.

- Если сравнивать с 2020 годом, то виден рост, однако надо помнить, что в прошлом году из-за локдауна было ограничены передвижения автотранспорта, если сравнивать с 2019-м, то это примерно тот же уровень, - добавил Панфилов.

Представитель ГИБДД также отметил, что 2021 год стал серьезным испытанием по погодным условиям. Панфилов вспомнил февраль, когда сначала стояли аномальные морозы, а после случился ледяной дождь, послуживший причиной массовых ДТП.

- Сегодня погода, которая стоит на улице, тоже провоцирует участников дорожного движения на аномальное поведение, с которым приходится бороться нашим сотрудникам, - отметил Панфилов.

Полицейский подчеркнул, что среди жертв ДТП много детей, которых родители перевозили с нарушениями правил безопасности.

- Каждый год сотрудники обращают внимание водителей на эти нарушения, но их не становится меньше. Сейчас в Перинатальном центре начали работать курсы для молодых мам, которых обучают безопасному поведению на дороге и перевозке детей, уже на таком, самом раннем этапе материнства, - рассказал Панфилов.
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