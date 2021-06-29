Виновник резонансного ДТП на Урале, где погиб отец с двумя детьми, попадет за решетку

Свердловская полиция передала в суд дело о резонансном ДТП под Ивделем, в котором погиб отец с двумя своими дочерями 8 и 10 лет. Сама младшая умерла на месте аварии, 10-летняя девочка погибла уже на пути в больницу. А сам отец водитель Kia, умер в больнице Югорска спустя несколько дней, так и не приходя в сознание. Выжила только супруга водителя, врачи пояснили, ей был нанесен тяжкий вред здоровью. Семья ехала из города Нягань.
Виновника аварии осудят по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В суд уже направили пять огромных томов уголовного дела. После суда 46-летний водитель Toyota Land Cruiser, житель Североуральска, окажется за решеткой.
Медицинское освидетельствование не обнаружило алкоголя в крови обоих водителей. По факту происшествия следственное подразделение полиции возбудило уголовное дело. Проведен ряд судебных экспертиз, в том числе видеотехнические и психофизиологические с использованием полиграфа. Водитель Toyota Land Cruiser 100 до судебного разбирательства по ходатайству представителей МВД заключен под стражу.
Напомним, смертельная авария произошла 7 января, в 10.00 на 116 километре дороги "Ивдель-ХМАО". Виновник ДТП не учел плохую погоду, он гнал по трассе на большой скорости, из-за чего автомобиль вынесло на встречку. О решении суда Валерий Горелых обещал сообщить сразу по окончанию процесса.
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