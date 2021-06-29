В Екатеринбурге на полном ходу загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 28 июня, утром в Екатеринбурге загорелся автобус № 018 (едет по маршруту от улицы Данилы Зверева до 17 мехколонны). И это неудивительно, ведь в столице Урала сегодня особенно жарко, а днем и вовсе будет +35. Как рассказала НАШЕЙ одна из пассажирок, недалеко от остановки "Площадь труда" вдруг из под пола автобуса пошел дым. Все начали паниковать. Автобус остановили.