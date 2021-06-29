В Екатеринбурге на полном ходу загорелся автобус с пассажирами

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Началась паника.

Сегодня, 28 июня, утром в Екатеринбурге загорелся автобус № 018 (едет по маршруту от улицы Данилы Зверева до 17 мехколонны). И это неудивительно, ведь в столице Урала сегодня особенно жарко, а днем и вовсе будет +35. Как рассказала НАШЕЙ одна из пассажирок, недалеко от остановки "Площадь труда" вдруг из под пола автобуса пошел дым. Все начали паниковать. Автобус остановили.

Все пассажиры выбежали, конечно. Водитель начал что-то под колесами смотреть. Дым сильный пошел. Нам сказали, что информацию передали диспетчеру, что другой автобус подъедет. Но никто ждать его не стал, просто пересели на следующий автобус. Никто не был ранен, разве что дымом надышались.

Рассказала НАШЕЙ пассажирка 018-ого автобуса.

Оперативный комментарий от компании-перевозчика ООО "Авто-Ном" НАШЕЙ получить не удалось. В МЧС НАШЕЙ уточили, что сообщений о возгорании не поступало. Видимо, водитель справился с задымлением своими силами.

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