В Екатеринбурге на полном ходу загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 28 июня, утром в Екатеринбурге загорелся автобус № 018 (едет по маршруту от улицы Данилы Зверева до 17 мехколонны). И это неудивительно, ведь в столице Урала сегодня особенно жарко, а днем и вовсе будет +35. Как рассказала НАШЕЙ одна из пассажирок, недалеко от остановки "Площадь труда" вдруг из под пола автобуса пошел дым. Все начали паниковать. Автобус остановили.
Все пассажиры выбежали, конечно. Водитель начал что-то под колесами смотреть. Дым сильный пошел. Нам сказали, что информацию передали диспетчеру, что другой автобус подъедет. Но никто ждать его не стал, просто пересели на следующий автобус. Никто не был ранен, разве что дымом надышались.
Оперативный комментарий от компании-перевозчика ООО "Авто-Ном" НАШЕЙ получить не удалось. В МЧС НАШЕЙ уточили, что сообщений о возгорании не поступало. Видимо, водитель справился с задымлением своими силами.
- Инструкция: что делать, если вам или кому-либо стало плохо в общественном транспорте из-за духоты?
- Внимание! Два троллейбуса и еще один популярный у горожан автобус изменили маршруты. Рассказываем, как им придется объезжать место ремонта путепровода и где временно расположили остановки.
- С 1 июля в Екатеринбурге изменится нумерация автобусов. Публикуем их полный список.
- Кажется, нас обманули. Никакой нехватки водителей общественного транспорта в Екатеринбурге не было, по мнению и данным властей региона.
- Сезон ремонтов дорог открыт! Рассказываем о всех перекрытых улицах в Екатеринбурге.
- Потеряли телефон или оставили сумку? Как найти забытую вещь в общественном транспорте (автобусах, метро, и даже на вокзале).
- Кондукторов больше не будет. В Екатеринбурге первый автобус остался без контроля.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев