Вот это пекло! В Екатеринбург возвращается адская жара

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48459

Синоптики говорят, что в городе снова может быть побит температурный рекорд.

В Екатеринбург возвращается адская жара. По прогнозу синоптиков Уралгидрометцентра температура в начале недели снова может побить все температурные рекорды. Впервые это произошло в мае, в НАШЕМ городе зафиксировали уже три " жарких" рекорда из которых самый "горячий" - это +33,6. Пока рекорд июня - это + 31 градус.


Сегодня, 28 июня, днем поднимется жара до +31 градуса, а ветра и вовсе не будет. При этом по области прогнозируют грозы и кратковременные дожди, а также синоптики сообщают о смоге.


Завтра, 29 июня, в столице Урала будет еще жарче, воздух прогреется до +33 градусов, обещается переменная облачность и слабый ветерок. Ночью тоже тепло, от +17 до +19 градусов. В регионе остается сохранится предупреждение о грозах.


В среду, 30 июня и вовсе адское пекло, от + 33 до +35 градусов жары. Надежда на небольшой ветерок от 3 до 8 метров в секунду. Аналогичная ситуация и по всей Свердловской области.


Следим за жарой онлайн! Читай в НАШЕЙ подборке по теме:

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48459

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined