Вот это пекло! В Екатеринбург возвращается адская жара

В Екатеринбург возвращается адская жара. По прогнозу синоптиков Уралгидрометцентра температура в начале недели снова может побить все температурные рекорды. Впервые это произошло в мае, в НАШЕМ городе зафиксировали уже три " жарких" рекорда из которых самый "горячий" - это +33,6. Пока рекорд июня - это + 31 градус.

Сегодня, 28 июня, днем поднимется жара до +31 градуса, а ветра и вовсе не будет. При этом по области прогнозируют грозы и кратковременные дожди, а также синоптики сообщают о смоге.

Завтра, 29 июня, в столице Урала будет еще жарче, воздух прогреется до +33 градусов, обещается переменная облачность и слабый ветерок. Ночью тоже тепло, от +17 до +19 градусов. В регионе остается сохранится предупреждение о грозах.

В среду, 30 июня и вовсе адское пекло, от + 33 до +35 градусов жары. Надежда на небольшой ветерок от 3 до 8 метров в секунду. Аналогичная ситуация и по всей Свердловской области.

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