В центре Екатеринбурга автомобиль вылетел на трамвайные пути: видео

Минувшей ночью в Екатеринбурге автомобиль BMW вылетел на трамвайные пути после столкновения с KIA. Из-за чего на улице 8 марта, 187 (между остановками Ботаническая и Ювелирная) образовалась пробка из трамваев. На данный момент информации о пострадавших а аварии нет. Автомобиль с рельсов увез эвакуатор. Публикуем подборку фото и видео очевидцев аварии.
НАША обратилась за информацией о происшествии в УГИБДД Екатеринбурга. Там уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.
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