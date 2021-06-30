Уралец, сбивший насмерть пенсионерку, пытался скрыться с места аварии

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Госавтоинспекция нашла его "по горячим следам", мужчины был пьян.

Жуткая авария произошла прошлым вечером на трассе "Екатеринбург-Шадринск-Курган". По предварительной информации, водитель ВАЗ-21140 сбил 77-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть вблизи пешеходного перехода. Он не остановился, а поехал дальше. Тело женщины отбросило на встречку, прямо под колеса Kia Spectra, за рулем которой находился 37-летний мужчина. Он и вызвал сотрудников Госавтоинспекции и скорую на место аварии.

В ходе розыскных мероприятий в лесополосе около деревни Монастырка была обнаружена брошенная автомашина ВАЗ-21140 с характерными механическими повреждениями, и спустя незначительное время были задержаны двое мужчин, ехавшие в данной автомашине. Кто из них был водителем, предстоит выяснить следователю. У мужчин имеются признаки опьянения и что-то объяснить по факту произошедшего пока не могут.

Рассказали НАШЕЙ в свердловском УГИБДД.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники УГИБДД и следственно-оперативной группы. Опрашивают свидетелей, составляют схему ДТП. Затруднений на данном участке дороги нет. А вот горе-водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, арест до 15 суток и лишение прав до двух лет.

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