Уралец, сбивший насмерть пенсионерку, пытался скрыться с места аварии

В ходе розыскных мероприятий в лесополосе около деревни Монастырка была обнаружена брошенная автомашина ВАЗ-21140 с характерными механическими повреждениями, и спустя незначительное время были задержаны двое мужчин, ехавшие в данной автомашине. Кто из них был водителем, предстоит выяснить следователю. У мужчин имеются признаки опьянения и что-то объяснить по факту произошедшего пока не могут.