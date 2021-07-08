В Екатеринбурге парочка во время ночной поездки врезалась в ограждение

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Сейчас девушка и парень находятся в больнице.

Сегодня ночью, 8 июля около 1.00 на 15-ом километре Серовского тракта 18-летний водитель

Renault Logan потерял контроль над управлением авто и врезался в металлическое ограждение. Внутри иномарки находился парень и его 17-летняя девушка. Студентов пришлось госпитализировать с травами различной тяжести, а автомобиль - эвакуировать спецтранспортом.

Renault Logan

Renault Logan


За рулем парень был всего полгода, но уже понабрал 13 штрафов. Парочка не была пристегнута ремнями безопасности.

Renault Logan

Предварительно известно, что ребята возвращались из гостей города Верхняя Пышма, в сторону дома в Среднеуральске. Несовершеннолетняя пассажирка находилась справой стороны от водителя, на переднем пассажирском сидении, ремнем безопасности не пристегнута.

Уточнили НАШЕЙ в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Будьте внимательными на дорогах! Не совершайте резких маневров и выбирайте подходящую скорость для движения. Если вы устали за рулем - остановите машину и отдохните. Иначе - это уже нарушение ПДД.

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