В Екатеринбурге парочка во время ночной поездки врезалась в ограждение

Сегодня ночью, 8 июля около 1.00 на 15-ом километре Серовского тракта 18-летний водитель

Renault Logan потерял контроль над управлением авто и врезался в металлическое ограждение. Внутри иномарки находился парень и его 17-летняя девушка. Студентов пришлось госпитализировать с травами различной тяжести, а автомобиль - эвакуировать спецтранспортом.

Renault Logan

Renault Logan

За рулем парень был всего полгода, но уже понабрал 13 штрафов. Парочка не была пристегнута ремнями безопасности.