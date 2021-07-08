В Екатеринбурге парочка во время ночной поездки врезалась в ограждение

Сегодня ночью, 8 июля около 1.00 на 15-ом километре Серовского тракта 18-летний водитель
Renault Logan потерял контроль над управлением авто и врезался в металлическое ограждение. Внутри иномарки находился парень и его 17-летняя девушка. Студентов пришлось госпитализировать с травами различной тяжести, а автомобиль - эвакуировать спецтранспортом.
За рулем парень был всего полгода, но уже понабрал 13 штрафов. Парочка не была пристегнута ремнями безопасности.
Предварительно известно, что ребята возвращались из гостей города Верхняя Пышма, в сторону дома в Среднеуральске. Несовершеннолетняя пассажирка находилась справой стороны от водителя, на переднем пассажирском сидении, ремнем безопасности не пристегнута.
Будьте внимательными на дорогах! Не совершайте резких маневров и выбирайте подходящую скорость для движения. Если вы устали за рулем - остановите машину и отдохните. Иначе - это уже нарушение ПДД.
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