На Урале двое работников детсада умерли во время чистки канализации

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Причиной смерти, по версии следователей, стало отравление ядовитыми парами.

В Свердловской области двое сотрудников "Таборинского детского сада" умерли во время чистки канализационных стоков. Об этом НАШЕЙ сегодня, 14 июля, сообщили в областной прокуратуре.


По информации ведомства ЧП произошло 10 июля. 33-летня заведующая хозяйством детсада и 63-летний разнорабочий пытались устранить засор. Спустя некоторое время их тела нашли в канализационном колодце.

Предварительная причина смерти - отравление неуточненным веществом. В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку организации техники безопасности в образовательном учреждении при производстве данного вида работ. Кроме того, будут истребованы локальные акты в сфере техники безопасности, опрошены работники и должностные лица.

Сообщили НАШЕЙ в Свердловской прокуратуре.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". За ходом расследования внимательно следит прокуратура.

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