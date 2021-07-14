В Свердловской области двое сотрудников "Таборинского детского сада" умерли во время чистки канализационных стоков. Об этом НАШЕЙ сегодня, 14 июля, сообщили в областной прокуратуре.
По информации ведомства ЧП произошло 10 июля. 33-летня заведующая хозяйством детсада и 63-летний разнорабочий пытались устранить засор. Спустя некоторое время их тела нашли в канализационном колодце.
Предварительная причина смерти - отравление неуточненным веществом. В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку организации техники безопасности в образовательном учреждении при производстве данного вида работ. Кроме того, будут истребованы локальные акты в сфере техники безопасности, опрошены работники и должностные лица.
В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". За ходом расследования внимательно следит прокуратура.
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