В Свердловской области двое сотрудников "Таборинского детского сада" умерли во время чистки канализационных стоков. Об этом НАШЕЙ сегодня, 14 июля, сообщили в областной прокуратуре.

По информации ведомства ЧП произошло 10 июля. 33-летня заведующая хозяйством детсада и 63-летний разнорабочий пытались устранить засор. Спустя некоторое время их тела нашли в канализационном колодце.