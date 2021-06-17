В Екатеринбурге дали срок бабушке-убийце

Тело бабушка попыталась спрятать: связала его веревкой и скотчем, завернула в покрывало. Вместе с дочерью поздней ночью тело отнесли на помойку на Шефской, орудие убийства и остальные улики выкинули в мусорный бак. Известно, что мужчина любил выпить, нигде не работал и не хотел даже искать место заработка. Из-за этого они и поругались.

Теперь 72-летней пенсионерке придется 6 лет провести в исправительной колонии общего режима, а также пройти принудительное лечение у психиатра.

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