В Екатеринбурге дали срок бабушке-убийце

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Она зарезала сына и выкинула тело

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга решил, сколько будет сидеть в тюрьме 72-летняя пенсионерка, убившая своего-сына алкоголика. В тот день они поругались в своей квартире на Ульяновской. Женщина толкнула сына, он упал на пол... а потом она 32 раза вонзила в него нож (попала в жизненно-важные органы, хотя как тут промахнуться). Мужчина погиб на месте.

В частности, она нанесла не менее 13 ударов в область головы, не менее 16 ударов в область туловища, не менее одного удара в область третьего пальца правой кисти и не менее 2 ударов в область шеи сына. Смерть мужчины наступила на месте преступления через непродолжительное время от полученной сочетанной травмы.

Пояснили НАШЕЙ в прокуратуре Екатеринбурга.
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Тело бабушка попыталась спрятать: связала его веревкой и скотчем, завернула в покрывало. Вместе с дочерью поздней ночью тело отнесли на помойку на Шефской, орудие убийства и остальные улики выкинули в мусорный бак. Известно, что мужчина любил выпить, нигде не работал и не хотел даже искать место заработка. Из-за этого они и поругались.


Теперь 72-летней пенсионерке придется 6 лет провести в исправительной колонии общего режима, а также пройти принудительное лечение у психиатра.

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