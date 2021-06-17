В Екатеринбурге дали срок бабушке-убийце

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга решил, сколько будет сидеть в тюрьме 72-летняя пенсионерка, убившая своего-сына алкоголика. В тот день они поругались в своей квартире на Ульяновской. Женщина толкнула сына, он упал на пол... а потом она 32 раза вонзила в него нож (попала в жизненно-важные органы, хотя как тут промахнуться). Мужчина погиб на месте.
В частности, она нанесла не менее 13 ударов в область головы, не менее 16 ударов в область туловища, не менее одного удара в область третьего пальца правой кисти и не менее 2 ударов в область шеи сына. Смерть мужчины наступила на месте преступления через непродолжительное время от полученной сочетанной травмы.
Тело бабушка попыталась спрятать: связала его веревкой и скотчем, завернула в покрывало. Вместе с дочерью поздней ночью тело отнесли на помойку на Шефской, орудие убийства и остальные улики выкинули в мусорный бак. Известно, что мужчина любил выпить, нигде не работал и не хотел даже искать место заработка. Из-за этого они и поругались.
Теперь 72-летней пенсионерке придется 6 лет провести в исправительной колонии общего режима, а также пройти принудительное лечение у психиатра.
- Стало известно, как могут наказать убийц Ксении Каторгиной.
- Уралец признался в убийстве вместо своей девушки. Настоящая любовь или глупость?
- Пропавшую на Урале пермячку убил рецидивист, который прятался от полиции в лесу.
- Муж задушил руками свою жену - известного в Екатеринбурге блогера.
- Уралочка убила знакомого из-за слишком навязчивых комплиментов. И не просто убила, а забила чайником.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев