На Урале раскрыли убийство бизнесмена 17-летней давности

В Следственном комитете по Свердловской области сегодня, 12 июля, НАШЕЙ рассказали, что раскрыли убийство 17-летней давности. Тогда бандиты зарезали одного из предпринимателей в городе Михайловск. Наконец-то 41-летний и ранее судимый убийца предстанет перед судом. Его осудят по статье "Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем".

Само ЧП произошло еще в 2004 году. В начале апреля того года он и его сообщник ограбили местного предпринимателя и девушку. Бандиты несколько раз вонзили в мужчину нож, он умер прямо на месте преступления. Нож вонзали в живот и грудь, к несчастью, попали прямо в сердце и легкие. Позже бандиты зашли в дом убитого, его девушку связали проводом-удлинителем и вынесли все деньги. Откуда нападавшие скрылись на украденном автомобиле вместе с 37 тысячами рублей. Информацию НАШЕЙ уточнили в Свердловской прокуратуре.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в убийстве участвовали двое мужчин-подельников. Они познакомились друг с другом на работе в Пермском крае. И жили вместе в одном доме.