На Урале раскрыли убийство бизнесмена 17-летней давности

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Выйти на их след помогло то, что погибший успел ранить одного из бандитов ножом. Следы крови остались в автомобиле.

В Следственном комитете по Свердловской области сегодня, 12 июля, НАШЕЙ рассказали, что раскрыли убийство 17-летней давности. Тогда бандиты зарезали одного из предпринимателей в городе Михайловск. Наконец-то 41-летний и ранее судимый убийца предстанет перед судом. Его осудят по статье "Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем".


Само ЧП произошло еще в 2004 году. В начале апреля того года он и его сообщник ограбили местного предпринимателя и девушку. Бандиты несколько раз вонзили в мужчину нож, он умер прямо на месте преступления. Нож вонзали в живот и грудь, к несчастью, попали прямо в сердце и легкие. Позже бандиты зашли в дом убитого, его девушку связали проводом-удлинителем и вынесли все деньги. Откуда нападавшие скрылись на украденном автомобиле вместе с 37 тысячами рублей. Информацию НАШЕЙ уточнили в Свердловской прокуратуре.


По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в убийстве участвовали двое мужчин-подельников. Они познакомились друг с другом на работе в Пермском крае. И жили вместе в одном доме.

Среди общих интересов у них было и пристрастие к сильнодействующим веществам. В один из дней обвиняемый предложил своему приятелю поехать к нему в гости на малую родину – в Михайловск. Однако средства на привольное "житье" вскоре закончились, и парни озаботились вопросом, где бы раздобыть "легких денег". Так им и пришла в голову мысль о нападении на местного коммерсанта, занимавшегося, в том числе, автоперевозками. Вооружившись ножами, сообщники "пошли на дело".

Рассказал НАШЕЙ Валерий Горелых.

Сразу же преступление раскрыть не удалось. Только в 2017 году был установлен генотип неизвестного мужчины, кровь которого нашли в угнанном автомобиле. Оказалось, что предприниматель ранил убийцу его же ножом. И только в мае 2020 года по данному генотипу следствие узнало, что преступник уже отбывает наказание в одной из колоний на севере Урала.

Обвиняемый признался в содеянном, тем более следователи собрали достаточно доказательств виновности мужчины. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Оба преступника накажут по всей строгости закона.


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