Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался о начале военного конфликта на Украине. Ранее Владимир Зеленский уже ввел на территории страны военное положение.
— Пока не вижу выхода, чтобы всё это остановить. В любом случае я вижу это как день национального позора и день национальной трагедии, — передает слова Ройзмана E1.RU.
Тем временем екатеринбургский журналист и главный редактор издания Republic (признано иноагентом в РФ) Дмитрий Колезев также прокомментировал эту ситуацию в своем telegram-канале.
Дмитрий Колезев
Фото: Facebook
— Признаю, я недооценивал опасность ситуации. Я верил в рациональность Путина и не думал, что он пойдет против интересов элиты и народа, которым война не нужна. Выходит, стоило больше верить американским СМИ, которые с декабря говорили, что Россия готовит вторжение в Украину. Я не верил, многие не верили. Вторжение началось. Почему Владимир Путин принял такое решение, опасное даже для него самого? Он сделал очень высокую ставку. Возможно, он посчитал, что это единственная возможность сохранить власть. Он ощущал, что теряет ее, теряет поддержку людей. Поэтому страну нужно превратить в изолированную осажденную крепость. Это можно сделать с помощью войны. Если так, то жизнь внутри этой крепости будет идти по законам военного времени. Построить Северную Корею в огромной 140-миллионной России вряд ли удастся, но приблизиться к этому можно, — заявил Колезев.
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