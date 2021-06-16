Завтра в Екатеринбурге стартует приемная кампания в вузы

17 июня в Уральском федеральном университете креативно отметят старт приемной кампании. Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе вуза, ректор УрФУ Виктор Кокшаров торжественно откроет арт-объект, который поможет абитуриентам получить нужную информацию о поступлении. Кроме того пройдет онлайн-игра.

- В предыдущие годы во время старта приемной компании вузу ездил робот, который объяснял абитуриентам правила поступления, в этом году было решено сделать это немного по-другому, более креативно, - рассказали НАШЕЙ пресс-службе УрФУ.

Федеральный университет стал лидером в этом году по количеству бюджетных мест: 7500, что на тысячу больше, чем в прошлом, еще 5000 мест предоставляется на контрактной основе.

Напомним, что в 2021 году в правилах приема в УрФУ произошли изменения: срок зачисления перенесли на 17 августа, зачисление происходит в один этап, одновременно можно подать документы на семь направлений.