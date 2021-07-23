Жителей Екатеринбурга взбесили съемки очередного клипа "Сима-ленда"

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Утро начинается не с кофе.

Жителям Екатеринбурга сегодня, 23 июля, пришлось проснуться в 6 утра от очередного мероприятия "Сима-ленда". Компания снимала клип-поддержку в честь старта Олимпийский игр в Токио. Все действие происходило неподалеку от торгового комплекса "О'кей". На весь район играла музыка и раздавалась речь руководителя регионального исполкома ОНФ Жанны Рябцевой.

С помощью зонтиков, сотрудники компании изобразили Олимпийский флаг. Они выстроились в форму в виде пяти колец. Компания объяснила выбор места для клипа так: утром обустраивали парк в Ботаническом, и они решили воспользоваться ситуацией.
Ранее мы также писали о проделках этого гипермаркета:

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