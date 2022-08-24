Жители Академического заметили на улице змею

В Академическом к дому на улице Вонсовского приползла змея, чем сильно напугала местных жителей. Рептилию заметили еще несколько дней назад.
Зоотехник Дарья Змеева успокоила екатеринбуржцев. На кадрах, распространяемых в местных пабликах, оказался распространенный на Урале уж.
— Это обыкновенный уж. Он, скорее всего, приполз из парка, для Екатеринбурга - обычная ситуация, — цитирует специалиста Е1.RU.
Тем не менее зоотехник напомнила, что змей трогать не следует, даже если они не ядовитые. Лучше всего связаться со специальными службами.
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