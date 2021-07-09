Больше тысячи жителей Екатеринбурга смогли поставить прививку от коронавируса прямо во дворе. Благодаря акции "Вакцинация в каждый двор", организованной депутатами медицинской фракции. Запустил акцию глава группы помощи больницам Алексей Вихарев.
В четверг, 8 июля, впервые "дворовая вакцинация" прошла в Пионерском микрорайоне. Ее организовал депутат Дмитрий Николаев при поддержке врачей городской больницы №7. В этот день первый компонент "Спутника V" поставили 50 жителей Кировского района.
Желающих поставить прививку много. Уже сейчас набралось порядка 1500 человек, но их вакцинация будет зависеть от поставки вакцины.
Два дня, 7 и 8 июля, прививки ставили в Академическом районе: возле дома №47 на улице Академика Сахарова снова установили мобильный лечебно-профилактический комплекс, в котором работали врачи ДГБ №2. Вакцинация была организована депутатами Анастасией Немец и Николаем Смирнягиным при поддержке Общероссийского народного фронта и УК «Академический». На текущей неделе в этом мобильном пункте прививку поставили 200 человек, еще 200 привились неделей ранее – 29 и 30 июня.
По словам депутата Анастасии Немец, число желающих привиться растет с каждым днем. Если в первые две недели записывались по 200 человек, то на следующие уже заявились 600 человек.
Количество желающих поставить прививку во дворе постоянно растет. Поэтому, конечно, необходимо наращивать силы и ресурсы. Возможно, придется использовать не только мобильный прививочный пункт, но и какие-то стационарные помещения, сейчас думаем над этим.
Продолжается вакцинация в приемной депутата Алексея Вихарева на Старых Большевиков, 29. На этой неделе, 8 июля, вакцину получили 150 человек, неделю назад – более 200. Кроме того, при поддержке депутата дважды состоялась вакцинация на Стачек, 55. Более 50 жителей этого дома получили оба компонента «Спутник V», еще 70 человек – поставили одну из двух обязательных прививок. Вакцинацию в двух этих пунктах проводят врачи городской больницы №23.
Формат вакцинации во дворах действительно очень удобный. Людям не надо тратить время, не нужно стоять в очередях, которые сейчас собираются в торговых центрах и больницах, у них есть возможность прийти к определенному времени и получить свою порцию вакцины без долгого ожидания.
По его словам, уже расписан график «дворовой» вакцинаций на июль, выездные пункты работают каждый день. В планах – к сентябрю привить свыше 5000 человек, но все будет зависеть от наличия вакцины. На этой неделе также вакцинация пройдет в Чкаловском районе (на Агрономической, 39) совместно с депутатом Еленой Бондаренко.
- Напомним, участие в работе медицинской фракции городской думы уральской столицы сегодня принимает 12 депутатов. Их помощь не ограничивается организацией процесса вакцинации на дворовой территории. Народные избранники оказывают посильную помощь больницам в своих округах. Ранее Алексей Вихарев закупил кресла-коляски, кресло для забора крови, пульсоксиметры для Областного онкологического диспансера, установил на территории учреждения скамейки и урны. Передал подшефной больнице № 14 медицинские банкетки, кресла-коляски, подарил диагностический комплекс «Диамант, а также регулярно привозит сюда воду и продукты. Депутат Михаил Вечкензин подарил медицинский холодильник для хранения вакцины «Спутник V» поликлинике отдаленного микрорайона Исток, а Дмитрий Николаев передал этому учреждению по десятку пульсоксиметров и тонометров.
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