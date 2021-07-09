Два дня, 7 и 8 июля, прививки ставили в Академическом районе: возле дома №47 на улице Академика Сахарова снова установили мобильный лечебно-профилактический комплекс, в котором работали врачи ДГБ №2. Вакцинация была организована депутатами Анастасией Немец и Николаем Смирнягиным при поддержке Общероссийского народного фронта и УК «Академический». На текущей неделе в этом мобильном пункте прививку поставили 200 человек, еще 200 привились неделей ранее – 29 и 30 июня.

По словам депутата Анастасии Немец, число желающих привиться растет с каждым днем. Если в первые две недели записывались по 200 человек, то на следующие уже заявились 600 человек.